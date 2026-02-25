Rafa Brocchi confirma participação na Porsche Carrera Cup 2026 e estreia na abertura histórica em Interlagos

O piloto Rafa Brocchi está confirmado no grid da Porsche Cup Brasil em 2026. Competindo na categoria Carrera Rookie, Rafa vai acelerar o Porsche 911 Cup geração 992 na etapa de abertura da temporada, marcada para os dias 28 de fevereiro e 1º de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A temporada começa histórica. A Porsche Cup inicia o campeonato com recorde absoluto de 78 pilotos inscritos, sendo 37 apenas na Carrera Cup, o maior grid da etapa inaugural em mais de duas décadas de história da categoria. Brocchi integra esse seleto grupo na divisão Rookie, enfrentando alguns dos nomes mais experientes do automobilismo nacional em um dos grids mais competitivos do país.

A etapa de Interlagos abre o calendário Sprint de 2026, que contará com dez eventos ao longo do ano, incluindo passagens pelas principais pistas do Brasil e etapas em Portugal. Um dos grandes destaques da temporada será a realização de uma corrida da Carrera Cup dentro da programação oficial das 24 Horas de Le Mans, ampliando o alcance internacional do campeonato.

A participação de Brocchi marca um novo capítulo em sua trajetória no automobilismo. Em um campeonato que adota o conceito de igualdade técnica com carros rigorosamente padronizados e equalizados pela organização, o diferencial está no talento e na capacidade do piloto extrair o máximo desempenho na pista. “Estou muito feliz com essa estreia na Carrera Cup, a mais competitiva e com um grid de grandes nomes na Porsche Cup. Minha expectativa é alta e espero fazer grandes corridas sempre em busca do pódio”, destaca Rafa, que terá como coach o experiente Ricardo Maurício, tricampeão da Stock Car e com dois títulos na categoria GT3, no Endurance Brasil.

A programação da etapa inaugural seguirá o formato tradicional: com a quinta-feira de treinos pré-temporada, treinos opcionais e livres na sexta-feira; classificações e Corrida 1 no sábado; e, no domingo, a Corrida 2 com grid invertido. Todas as atividades do fim de semana terão transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup e cobertura especializada do Motorsport.com Brasil.

A largada para 2026 está dada e Rafa Brocchi inicia sua jornada em um dos palcos mais emblemáticos do automobilismo mundial, pronto para encarar um grid recorde e escrever sua própria história na Porsche Carrera Cup.

