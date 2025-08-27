Rafael Brocchi disputará neste fim de semana a etapa de Estoril da Porsche Cup Brasil, válida tanto pela Sprint Challenge quanto pela Endurance Series. Esta será sua segunda participação internacional na temporada, depois da estreia em Portimão, e representa mais uma oportunidade de consolidar experiência no competitivo cenário europeu da categoria.

Na rodada dupla da Sprint Challenge em Portimão, Brocchi enfrentou um toque de outro competidor que comprometeu seu carro e resultou em falhas na resposta do acelerador. Mesmo com o problema, concluiu a prova com pódio na quarta colocação na categoria. Já na Endurance Series, realizada no mesmo circuito, o capixaba fez sua primeira corrida de longa duração na Europa, terminando em sexto lugar geral e quarto na classe Sprint Challenge.

“Foi um fim de semana de muitos aprendizados. Na Sprint sofri com o carro, mas na Endurance conseguimos mostrar evolução e competitividade. Essas experiências são importantes para chegar mais preparado em Estoril”, destacou Brocchi.

O Autódromo do Estoril, localizado a 30 km de Lisboa, tem 4.360 metros de extensão, 14 curvas em sentido anti-horário e já sediou etapas da Fórmula 1. Considerada uma pista técnica, exige freada precisa e consistência ao longo das provas.

A etapa portuguesa da Porsche Cup terá treinos e classificação a partir de 27 de agosto, as corridas de Sprint nos dias 28 e 29, e a prova de Endurance de 300 km no dia 31. Após superar dificuldades em Portimão, Brocchi chega ao Estoril com o objetivo de manter regularidade e consolidar seu desempenho em pistas internacionais.

As corridas terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

