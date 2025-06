A jornada de Rafael Brocchi na Porsche Cup ganha ares internacionais nesta semana. O piloto capixaba desembarca no sul de Portugal para acelerar no icônico Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, na disputa da etapa Sprint da categoria Challenge Rookie – a primeira de duas provas internacionais previstas no calendário de 2025.

O desafio europeu marca uma nova fase na estreia de Brocchi no automobilismo profissional, após um início de temporada animador no Brasil com múltiplos pódios logo nas primeiras etapas. Desta vez, o circuito técnico e ondulado de Portimão exigirá habilidade, preparo físico e adaptação rápida, num fim de semana que promete ser intenso dentro e fora da pista.

“Eu venho me preparando há dois meses no simulador para o circuito de Portimão. Na quinta-feira, veremos se os treinos impactaram positivamente. Estou ansioso para o final de semana”, declarou Brocchi, que está focado em aproveitar ao máximo sua estreia em solo europeu.

Mas as emoções não param por aí: além da corrida Sprint, Brocchi também foi confirmado na Endurance Series, a modalidade de provas mais longas da Porsche Cup, ao lado do experiente piloto Vitor Genz, com quem dividirá o cockpit na disputa em duplas.

“Estou feliz em comunicar que também participarei da Endurance, que tem corridas mais longas, e a previsão do tempo está na casa dos 38 graus, o que será bem desafiador. Vou correr com o Vitor Genz, um piloto muito experiente e não vejo a hora de entrar na pista”, completou Brocchi.

Com altas temperaturas, um traçado exigente e um grid cada vez mais competitivo, a etapa de Portimão promete ser um marco importante na trajetória de Rafael Brocchi na Porsche Cup. As corridas poderão ser acompanhadas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

