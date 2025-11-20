Todas as categorias

Porsche Cup Interlagos - Endurance

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Piloto vem de escalada de posições na etapa passada, no Velocitta, e busca lugar entre os cinco melhores na capital paulista neste final de semana

Editado:
Paulo Reales

A temporada 2025 da Porsche Cup chega ao final neste final de semana com a disputa da etapa de São Paulo (SP), marcada para o Autódromo de Interlagos. Piloto da classe Sprint Trophy, Paulo Reales busca manter a evolução mostrada ao longo do campeonato e mira alcançar o pódio no fechamento do ano na capital paulista.

Leia também:

Reales escalou o pelotão na última etapa do campeonato, disputada no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), quando largou da 11ª colocação geral e terminou em sexto. Na ocasião, o tempo de Safety Car impediu um avanço ainda maior do piloto do Porsche número 11. Pouco mais de dois meses depois daquela etapa, o piloto se mostra otimista para voltar a Interlagos.

“Vamos fechar a temporada da Porsche Cup neste final de semana em Interlagos. A gente conseguiu mostrar evolução ao longo de todo o campeonato, o que me deixa feliz com a possiblidade de conquistar um pódio nesta última etapa. Ter uma classificação boa vai ser importante para alcançar esse objetivo”, disse Paulo Reales, que é CEO da Sterling e proprietário da equipe CAR Racing na Stock Car.

A Sprint Trophy da Porsche Cup abre a programação na sexta-feira (21), quando ocorrem dois treinos livres, a classificação e a primeira corrida, às 17h40. A temporada será encerrada no sábado com mais uma disputa, a partir das 10h. A Motorsport.tv Brasil no YouTube mostra as duas corridas ao vivo.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

