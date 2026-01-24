Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup
Porsche Cup

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Fundador da GOL teve uma respeitada carreira dentro das pistas no Brasil e mundo afora

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Constantino Junior; Porsche Cup

Foto de: Arquivo pessoal

Morreu na manhã deste sábado Constantino de Oliveira Júnior, ao 57 anos. O ex-piloto era um dos fundadores da empresa de aviação GOL e presidente do conselho de administração da companhia. Ele lutava contra um câncer e estava internado na capital paulista. 

Além do papel crucial na aviação brasileira, Constantino também era um aficionado por automobilismo e teve uma carreira marcante no esporte. Nos anos 1990, o mineiro nascido em Patrocínio deu os primeiros passos no kart e competiu na Fórmula Ford. Dois anos depois, foi vice-campeão da F3 Sul-Americana, ficando à frente de nomes como Affonso Giaffone

Constantino Junior; Porsche Cup

Constantino Junior; Porsche Cup

Em 1993, disputou a Fórmula 3000, campeonato que, naquele ano, contava com pilotos que se tornariam grandes nomes no automobilismo mundial como Gil de Ferran e David Coulthard. Constantino fez apenas sete largadas pela equipe PTM 3000. 

Posteriormente, o empresário se afastou das pistas por quase uma década. O retorno ao automobilismo aconteceu em 2006, quando começou a competir pela Porsche GT3 Cup. Em 2008 e 2009 foi vice-campeão perdendo o título para Miguel Paludo em ambos os anos. O trunfo veio em 2011 e em 2014 se sagrou bicampeão. Em 2015, 'vendeu caro' o título para Ricardo Rosset ex-F1. Sua participação na Porsche durou até 2018. 

Ao longo das temporadas, Constantino Júnior acabou se sagrando recordista de vitórias na categoria, com 39, sendo superado pelo seu 'rival' Paludo que igualou o feito em 2023. Em 2010, fez uma participação especial na Stock Car, pela Crystal Racing Team. 

 

"Hoje Deus recebe meu segundo pai! O maior guerreiro que já conheci ,ele alegrava todos, amava todos, dava os melhores conselhos e estava sempre aqui para mim. Foi ele que me expirou a ser piloto e ser quem eu sou! Obrigado por tudo que você sempre foi e vai ser para mim! Te amamos."

Fora das pistas, a ligação do ex-piloto com o automobilismo também é forte. O empresário é tio do piloto Lucas Foresti que atualmente compete pela AMattheis Vogel na Stock Car. Foresti iniciou sua carreira no kart utilizando o 'maquinário' do tio após um acidente de moto. Os dois, inclusive, chegaram a competir como dupla na Porshce. 

Constantino Junior; Porsche Cup

Constantino Junior; Porsche Cup

Ao Motorsport.com Brasil, Foresti destacou a importância do tio como conselheiro no automobilismo e na vida pessoal ao longo dos anos. 

"Ele é um herói! Um exemplo em tudo que ele fazia! Me ensinou muitas coisas fora e dentro das pistas! Ele era meu segundo pai, sempre me ligava depois das corridas para puxar a minha orelha ou dar os parabéns ! Ele vai estar sempre comigo pilotando nas corridas e se divertindo! Gratidão pelos momentos maravilhosos que passamos".

