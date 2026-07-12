Neste domingo (12), Marcos Regadas disputou a primeira prova do campeonato endurance da Porsche Cup, no Algarve, em parceria com Felipe Drugovich. A dupla do carro #17 vinha em ótima prova, chegando a ocupar o segundo lugar, mas um toque nas voltas finais fez com que a dupla abandonasse a corrida em Portugal.

Partindo do sexto lugar do grid, Marcos Regadas teve um ótimo início na pista molhada e na quarta volta apareceu na terceira posição. O maranhense fez um ótimo stint e na 19ª volta fez a primeira parada obrigatória nos boxes.

Felipe Drugovich assumiu o comando do carro #17 e manteve a terceira posição até a segunda parada, na 36ª volta. Regadas voltou à pista e avançou para a segunda posição até o momento do último pit stop, na volta 48.

Naquele momento, Drugovich reassumiu o Porsche #17, mas um toque com um concorrente fez com que o piloto da Fórmula E tivesse que recolher o carro para os boxes e abandonar a corrida faltando apenas 12 voltas para o fim.

"Passei alguém em bandeira amarela sem ver, deve ter sido um carro da Challenge e fui punido, mas paguei a punição", explicou Regadas.

"A disputa foi muito legal, uma prova de 300 km e todo mundo brigando até a última volta. É um espetáculo que todos querem ver. Meus dois stints foram muito bons; escalei no primeiro para entregar em terceiro, depois escalei novamente para entregar na segunda posição. O Felipe Drugovich é um piloto top".

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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