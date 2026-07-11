A dupla inédita de Marcos Regadas e Felipe Drugovich conquistou a terceira fila do circuito do Algarve, em Portugal, da Porsche Cup. Os pilotos levaram o carro #17 para a sexta posição, após bom desempenho de ambos nos treinos.

Em treino muito disputado, a organização do grid de largada foi definida após a soma dos melhores tempos de cada piloto da dupla. Regadas pilotou primeiro e fez o sexto melhor tempo, enquanto Drugovich conseguiu uma marca bem próxima dos integrantes do top 10.

Regadas chega em alta após dois grandes finais de semana na Sprint da Porsche Cup. O maranhense conquistou pole e pódio em Le Mans, combinados com mais dois pódios no mesmo circuito do Algarve, onde correu individualmente na semana passada.

Drugovich, campeão da F2 em 2022, é piloto da Andretti na Fórmula E e também chega em alta após conquistar, na semana passada, a pole position do GP de Xangai da categoria de carros elétricos.

Os dois terão 300 km de corrida pela frente. A etapa irá contar com três trocas obrigatórias de pilotos. Ou seja, enquanto um piloto vai ficar responsável pela largada e terceiro stint, o outro fica a cargo do segundo stint e do último, realizando a chegada.

"Fizemos uma boa tomada. O Drugovich teve a volta dele deletada por conta de um excedimento de pista mínimo e perdemos dois décimos. A minha melhor volta também foi atrapalhada. Infelizmente, alguém rodou na primeira curva e precisei tirar o pé por segurança. Mesmo assim, nos classificamos muito bem, ficando na terceira fila. As expectativas são muito boas e nós vamos para cima porque amanhã temos muito para percorrer", disse Regadas.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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