A dupla Marcos Regadas e Felipe Drugovich fez suas primeiras atividades na temporada 2026 da Porsche Cup Endurance no Algarve. Os pilotos completaram 40 voltas em três sessões de treinos na pista portuguesa em que puderam testar o carro #17 em diversas condições.

Marcos Regadas chega em seu melhor momento da temporada de 2026. Pole position e pódio na histórica pista de Le Mans, junto com mais dois pódios conquistados no Algarve, nas corridas Sprint da Porsche Carrera Cup. O piloto ocupa a sexta posição na competição sprint.

Regadas e Drugovich percorreram mais de 186 quilômetros pelos 4.653 metros do autódromo do Algarve. Na sessão extra, o carro da dupla terminou na segunda posição e os pilotos ainda puderam realizar mais dois treinos ao longo do dia. Neste sábado os pilotos terão o desafio do classificatório, as posições serão definidas pela média da melhor volta de cada piloto.

No início do dia acontecem os dois treinos livres e na sequência será disputada a qualificação. No domingo, a corrida acontece a partir das 8 da manhã, no horário de Brasília.

A transmissão da corrida será realizada ao vivo pela Band e BandSports. O final de semana completo pode ser assistido no canal do Motorsport.com no YouTube.

O que Marcos Regadas disse:

“Muito legal poder fazer dupla com o Felipe Drugovich, um super piloto que conheço desde quando ele era criança no kart e dividimos a mesma equipe. Sou muito fã dele, então poder novamente dividir espaço com ele, dessa vez no endurance da Porsche, é um privilégio muito grande. Estamos felizes com o primeiro dia, as coisas estão se ajustando e ele está conhecendo o carro melhor. Se tudo der certo, vamos muito bem neste final de semana”.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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