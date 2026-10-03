Nesta sexta-feira Marcos Regadas e Felipe Drugovich disputaram o treino classificatório da Porsche Endurance, em Brasília. A dupla do carro #17 garantiu o décimo segundo lugar na sessão que foi marcada pelo equilíbrio no traçado do Distrito Federal.

Embora Regadas e Drugovich tenham garantido o 12º melhor tempo entre os 28 carros da classe Carrera, a dupla parte do vigésimo segundo lugar por causa de uma punição recebida após a prova da etapa de Portugal.

Pela manhã a dupla do carro #17 participou dos treinos livres e utilizaram as duas sessões para ajustes do carro. Na parte da tarde o classificatório foi dividido em dois grupos, o primeiro com os pilotos titulares e o segundo com os pilotos convidados.

O resultado foi definido pela média das duas melhores voltas da dupla. A corrida permite uma escalada de recuperação já que tem duração de 57 voltas ou duas horas e trinta minutos.

“Eu acho que se chover será melhor, não encontramos o acerto ideal ainda e temos uma punição de dez posições no grid para cumprir", disse Regadas. "Então uma condição de chuva nos dará oportunidade de fazer uma prova de recuperação, mas ainda vamos trabalhar com as informações do carro e buscar um ajuste melhor para amanhã".

A prova de 300km de Brasília acontece neste sábado com largada programada para às 13h, terá exibição ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

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