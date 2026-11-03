Regadas mira as primeiras posições na etapa da Porsche Cup preliminar da F1
Piloto teve quatro pódios e nove finalizações no top 10 em 2026
Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!
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