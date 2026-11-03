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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Regadas mira as primeiras posições na etapa da Porsche Cup preliminar da F1

Piloto teve quatro pódios e nove finalizações no top 10 em 2026

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Marcos Regadas
Neste fim de semana, o maranhense Marcos Regadas disputa a etapa de Interlagos da Porsche Cup, que será preliminar para o GP de São Paulo de Fórmula 1. O piloto busca terminar a temporada em alta após realizar grandes feitos em 2026.
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No seu primeiro ano pela Porsche Carrera, principal classe da Porsche Cup, Regadas teve grandes feitos: dois pódios no Algarve, nove finalizações no top 10 durante a temporada, além de mais dois pódios e a pole position na primeira corrida realizada pela Porsche Cup Brasil em Le Mans, no lendário Circuit de la Sarthe.
Com essas conquistas no retrovisor, o piloto volta a Interlagos, onde conquistou sua última chegada no top 10 na corrida chuvosa e caótica de setembro. Dessa vez, Regadas conta com holofotes mundiais, já que a etapa deste fim de semana é preliminar para o GP de São Paulo de Fórmula 1.
A Porsche Cup Brasil C6 Bank fará uma atividade por dia no Autódromo José Carlos Pace: um treino livre na quinta-feira, enquanto o classificatório será na sexta-feira com as duas voltas mais rápidas valendo, já que a regra de grid invertido está extinta. A primeira corrida será no sábado e a segunda no domingo, horas antes da Fórmula 1 acelerar em Interlagos.
“A expectativa para essa corrida é grande, pois ano passado andamos muito bem e fomos vitoriosos nas duas corridas da categoria. O clima é sempre como a gente gosta e por isso as expectativas estão boas. Deve ser mais um ano com Interlagos tendo surpresas grandes. Devido ao aproveitamento do ano passado ter sido ótimo, acho que podemos esperar coisas boas”.
As atividades de pista da Porsche Cup terão transmissão das plataformas digitais online da categoria.

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