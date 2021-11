Ricardo Maurício vence All-Star Race da Porsche Cup

A Porsche Cup realizou neste domingo a sua All-Star Race no Autódromo de Interlagos, em evento conjunto com o GP de São Paulo de Fórmula 1. Grandes nomes do automobilismo brasileiro se fizeram presentes, como Lucas di Grassi, Ricardo Zonta, Cesar Ramos, Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Tony Kanaan, Luciano Burti, Sergio Sette Câmara, entre outros.

Como prêmio, um Porsche 718 Spyder, avaliado a partir de R$ 739 mil, configurando assim a maior premiação do esporte a motor brasileiro de 2021.

No carro #90, que mais cedo foi utilizado por Eduardo Azevedo, Ricardo Maurício foi o grande nome, ao dominar boa parte da corrida e cruzar a linha de chegada em primeiro. Cesar Ramos, que utilizou o carro de Franco Giaffone, terminou na segunda posição. Rubens Barrichello ganhou 11 posições desde a largada e completou na terceira colocação.

Alan Hellmeister largou em último e mesmo assim finalizou em quarto, utilizando de quatro pneus novos e sem lastro. Átila Abreu completou o top-5.

Entre os nomes mais ‘pesados’, Sette Câmara foi o sexto colocado, Felipe Drugovich o sétimo, Zonta o 11º, Kanaan 12º, di Grassi 13º e Nelsinho Piquet o 14º.

Resultado final

OAKBERRY All-Star Race 2021 – (Em negrito o piloto do segmento 2)

1. #90. Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio

2. #9. Franco Giaffone e Cesar Ramos

3. #11. Pedro Boesel e Rubens Barrichello

4. #3. Francisco Lara e Alan Hellmeister

5. #544. Marçal Müller e Átila Abreu

6. #121. João Barbosa e Sergio Sette Câmara

7. #16. Renan Pizii e Danilo Dirani

8. #85. Eduardo Menossi e Felipe Drugovich

9. #1. Alceu Feldmann e Gabriel Casagrande

10. #199. Nelson Marcondes e Renan Guerra

11. #8. Werner Neugebauer e Ricardo Zonta

12. #84. Fernando Croce e Tony Kanaan

13. #5. Sylvio de Barros e Lucas di Grassi

14. #29. Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr

15. #20. Pedro Aguiar e Guilherme Salas

16. #73. Enzo Elias e Diego Nunes

DNF

#10. Paulo Borges e Gabriel Robe

#88. Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro

#7. Miguel Paludo e Dennis Dirani

#77. Francisco Horta e William Freire

#80. Rouman Ziemkiewicz e Thiago Camilo

