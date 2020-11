O campeonato que promete a disputa mais intensa na decisão da Porsche Cup neste fim de semana em Interlagos é a Carrera Cup Sport. Os três primeiros colocados estão separados por apenas 6 pontos.

Único campeão de 2019 com chances de ser campeão em 2020, Rodrigo Mello lidera a classe Sport com 80 pontos. Maurizio Billi tem 78 e Rodolfo Toni 74. Essa diferença torna impossível a definição do campeonato na sexta-feira, o que poderia fazer Mello pensar em todos os cenários possíveis, mas não é desta forma que ele está encarando.

O título na GT3 Sport trouxe muito aprendizado para Mello. A decisão do campeonato diante de mais de 70 mil pessoas na preliminar do GP do Brasil de F1 (que deveria acontecer neste fim de semana) traz uma bagagem muito valiosa para o piloto: a importância de saber lidar com a pressão. Como líder do campeonato, ele sabe que depende só de si.

"Estou super tranquilo e não estou fazendo contas. Comparando com o ano passado, que cheguei na última etapa atrás no campeonato, eu estou melhor nesse ano e o meu desempenho em Goiânia, me deixou bem tranquilo. Conseguimos evoluir bem no acerto do carro e alguns ajustes de guiada q fizeram bastante efeito, então parto para a final sem medos ou pressão. Só quero sentar no carro e dar o meu melhor", comenta Mello.

A programação determina duas tomadas de tempo e a primeira corrida de cada categoria na sexta. No sábado acontecem as corridas 2 e 3, sendo as últimas com grid invertido. As classificações têm transmissão pelo site oficial e pelos canais da Porsche Cup no Youtube e Facebook, bem como as seis corridas. As provas são exibidas ao vivo também pelos canais Sportv e pelo portal Motorsport.com.



Programação do fim de semana

Sexta-feira, 13 de novembro

13h35 – Quali corrida 1 – Carrera Cup

14h25 – Quali corrida 2 – Carrera Cup

17h13 – Corrida 1 – Carrera Cup

Sábado, 14 de novembro

11h03 – Corrida 2 – Carrera Cup

15h53 – Corrida 3 – Carrera Cup

Os cinco melhores na Carrera Cup Sport

1. Rodrigo Mello 80

2. Maurizio Billi 78

3. Rodolfo Toni 74

4. Rouman Ziemkiewicz 56

5. Renan Pizii 43

