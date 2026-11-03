Neste final de semana Leonardo Sanchez disputa a etapa final do campeonato de corridas curtas da Porsche Carrera Cup, em Interlagos. A prova será preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1.

O piloto do carro #15 da EMS Racing subiu ao pódio em cinco oportunidades na temporada 2026, quatro delas em corridas curtas e uma em prova endurance. Sanchez garantiu um lugar no pódio em duas etapas internacionais, uma delas no tradicional Circuit de La Sarthe, em Le Mans.

A primeira participação de Leonardo Sanchez em um evento conjunto com a Fórmula 1 aconteceu em 2019, por isso o piloto da EMS Racing traz uma grande experiência neste tipo de evento. O piloto chega em Interlagos embalado após subir ao pódio na prova endurance, realizada em Brasília.

O final de semana da Porsche Carrera terá uma atividade por dia: o treino livre será na quinta, enquanto o classificatório será na sexta-feira com as duas voltas mais rápidas valendo, já que a regra de grid invertido está extinta. A primeira corrida será no sábado e a segunda no domingo, horas antes do GP do Brasil de Fórmula 1.

“Interlagos é uma pista que conheço muito bem e me sinto muito bem em competir por lá, ainda mais com a atmosfera da Fórmula 1 que torna essa prova ainda mais especial. Estou confiante, já subimos ao pódio algumas vezes nesta temporada e agora vamos em busca de mais conquistas”

As atividades de pista da Porsche Cup terão transmissão das plataformas digitais online da categoria.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!