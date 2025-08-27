Neste final de semana Leonardo Sanchez disputa a etapa de Estoril da Porsche Cup. A rodada dupla terá uma etapa do campeonato de Sprint e a segunda prova de Endurance da temporada.

Após se ausentar da quarta etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup, Léo Sanchez busca retomar a liderança do campeonato. Atualmente o piloto do carro #15 soma 80 pontos, nove a menos que o líder.

Na prova Endurance, Sanchez terá novamente Rafa Martins, piloto da Stock Light, como seu companheiro. Na etapa inaugural, no Algarve, a dupla ocupava um lugar no pódio, mas um furo de pneu tirou as chances de um bom resultado

O palco da rodada dupla é o Autódromo do Estoril, circuito lendário que marcou a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 em 1985. Além de seu valor histórico, o traçado é palco de uma das vitórias de Leonardo Sanchez no campeonato de Endurance da Porsche.

“Eu estou muito animado, liderei a primeira metade do campeonato sprint e infelizmente não pude disputar a etapa sprint do Algarve e com isso estou na vice-liderança, mas temos a velocidade para recuperar a primeira posição. Estoril é uma pista que eu gosto muito já venci lá, por isso a expectativa é a melhor possível.”

A semana em Cascais promete ser uma das mais exigentes da temporada. Em um intervalo de 48 horas, serão realizadas as corridas da 6ª etapa da Sprint Challenge, com provas na quinta e sexta-feira, e a 7ª etapa da Endurance Series, com a corrida de 300 km no domingo (31). Todas as disputas terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

