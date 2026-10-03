Nesta sexta-feira Leonardo Sanchez e Diego Nunes disputaram o treino classificatório da Porsche Endurance, em Brasília. A dupla da EMS larga na corrida deste sábado para o segundo desafio em provas de longa duração da temporada.

Pela manhã Sanchez e Nunes participaram dos treinos livres e utilizaram as duas sessões para ajustes do carro #15. Na parte da tarde o classificatório foi dividido em dois grupos, o primeiro com os pilotos titulares e o segundo com os pilotos convidados.

A dupla da EMS Racing parte da 8ª posição da classe Carrera Rookie após uma sessão muito equilibrada. A corrida permite uma escalada de recuperação, já que tem duração de 57 voltas ou duas horas e trinta minutos.

“Foi uma classificação difícil, mas acho que uma prova como essa nos permite utilizar diversas estratégias e assim ganhar posições", disse Sanchez. "Vamos partir em oitavo lugar na classe e acho que temos condição de avançar ao longo dos 300 quilômetros de prova".

A prova de 300km de Brasília acontece neste sábado com largada programada para às 13h, terá exibição ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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