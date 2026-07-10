Sanchez e Nunes iniciam jornada no Algarve pela Porsche Cup Endurance

Nesta sexta-feira (10), Leonardo Sanchez e Diego Nunes iniciaram as atividades para a primeira etapa do campeonato Endurance da Porsche Cup, no Algarve. A dupla do carro #15 da EMS Racing faz uma parceria inédita em busca do título das provas de longa duração da categoria.

A dupla teve a oportunidade de disputar dois treinos oficiais pelos 4.653 metros de extensão do circuito português. Sanchez e Nunes completaram 23 voltas nas sessões, conquistaram um bom décimo lugar geral e a quarta posição na classe Rookie no primeiro treino.

As principais atividades no Algarve começam a partir do sábado. No início da manhã, os pilotos realizam treinos livres e concluem com a qualificação no final do período matutino. No domingo, a corrida de 300 km terá cerca de duas horas e meia de duração.

A corrida terá transmissão da Band e BandSports, enquanto todas as atividades terão transmissão no canal do Motorsport.com no YouTube.

Leonardo Sanchez disse: “Foi um dia para testarmos o carro em diferentes condições e para eu me entrosar com o Diego. Tivemos dois treinos muito produtivos, conseguimos evoluir ao longo do dia e tenho certeza de que teremos um bom classificatório amanhã.”

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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