Sanchez e Nunes iniciam jornada no Algarve pela Porsche Cup Endurance
Dupla da EMS percorreu mais de 100 quilômetros no primeiro dia de atividades da categoria no circuito português
Foto de: Lucas Miranda
Nesta sexta-feira (10), Leonardo Sanchez e Diego Nunes iniciaram as atividades para a primeira etapa do campeonato Endurance da Porsche Cup, no Algarve. A dupla do carro #15 da EMS Racing faz uma parceria inédita em busca do título das provas de longa duração da categoria.
A dupla teve a oportunidade de disputar dois treinos oficiais pelos 4.653 metros de extensão do circuito português. Sanchez e Nunes completaram 23 voltas nas sessões, conquistaram um bom décimo lugar geral e a quarta posição na classe Rookie no primeiro treino.
As principais atividades no Algarve começam a partir do sábado. No início da manhã, os pilotos realizam treinos livres e concluem com a qualificação no final do período matutino. No domingo, a corrida de 300 km terá cerca de duas horas e meia de duração.
A corrida terá transmissão da Band e BandSports, enquanto todas as atividades terão transmissão no canal do Motorsport.com no YouTube.
Leonardo Sanchez disse: “Foi um dia para testarmos o carro em diferentes condições e para eu me entrosar com o Diego. Tivemos dois treinos muito produtivos, conseguimos evoluir ao longo do dia e tenho certeza de que teremos um bom classificatório amanhã.”
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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