Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Portugal - Endurance

Sanchez e Nunes iniciam jornada no Algarve pela Porsche Cup Endurance

Dupla da EMS percorreu mais de 100 quilômetros no primeiro dia de atividades da categoria no circuito português

Redação Motorsport.com
Editado:
Leonardo Sanchez e Diego Nunes

Foto de: Lucas Miranda

Nesta sexta-feira (10), Leonardo Sanchez e Diego Nunes iniciaram as atividades para a primeira etapa do campeonato Endurance da Porsche Cup, no Algarve. A dupla do carro #15 da EMS Racing faz uma parceria inédita em busca do título das provas de longa duração da categoria.

A dupla teve a oportunidade de disputar dois treinos oficiais pelos 4.653 metros de extensão do circuito português. Sanchez e Nunes completaram 23 voltas nas sessões, conquistaram um bom décimo lugar geral e a quarta posição na classe Rookie no primeiro treino.

As principais atividades no Algarve começam a partir do sábado. No início da manhã, os pilotos realizam treinos livres e concluem com a qualificação no final do período matutino. No domingo, a corrida de 300 km terá cerca de duas horas e meia de duração.

A corrida terá transmissão da Band e BandSports, enquanto todas as atividades terão transmissão no canal do Motorsport.com no YouTube.

Leonardo Sanchez disse: “Foi um dia para testarmos o carro em diferentes condições e para eu me entrosar com o Diego. Tivemos dois treinos muito produtivos, conseguimos evoluir ao longo do dia e tenho certeza de que teremos um bom classificatório amanhã.”

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Felipe Baptista para etapa endurance do Algarve
Próximo artigo Porsche Cup Brasil abre etapa de Endurance com 10 carros no mesmo segundo no Algarve

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Porsche Endurance: Leite/Carbone lidera TL2 da Sprint Challenge no Algarve

Porsche Cup
Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Endurance: Leite/Carbone lidera TL2 da Sprint Challenge no Algarve

Porsche Endurance: Sousa e Pereira são os mais rápidos do TL2 da Carrera Cup no Algarve

Porsche Cup
Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Endurance: Sousa e Pereira são os mais rápidos do TL2 da Carrera Cup no Algarve

Porsche Cup Endurance: Caio Castro e Dirani comandam TL1 da Sprint Challenge no Algarve

Porsche Cup
Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Cup Endurance: Caio Castro e Dirani comandam TL1 da Sprint Challenge no Algarve

Últimas notícias

F1: 'Azar' de Russell e Antonelli equilibrou disputa pelo título de 2026?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: 'Azar' de Russell e Antonelli equilibrou disputa pelo título de 2026?

WEC: Alpine #36 lidera TL3 em São Paulo; trio de Derani é quarto

WEC
WEC WEC
Interlagos
WEC: Alpine #36 lidera TL3 em São Paulo; trio de Derani é quarto

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup no Algarve

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Portugal - Endurance
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup no Algarve

MotoGP: Marc Márquez segura Álex e vence sprint da Alemanha; Moreira chega em 10º

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Marc Márquez segura Álex e vence sprint da Alemanha; Moreira chega em 10º