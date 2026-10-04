Sanchez e Nunes sobem ao pódio na etapa de Brasília da Porsche Endurance
Dupla faz prova de recuperação e avança cinco posições na classe Carrera Rookie
Foto de: Rodrigo Ruiz
Neste sábado Leonardo Sanchez e Diego Nunes conquistaram o pódio na etapa de Brasília da Porsche Endurance. A dupla da EMS Racing escalou cinco posições e receberam a bandeirada na quinta posição da classe Carrera Rookie. Foi o primeiro pódio da dupla na temporada de corridas longas da categoria.
Partindo do oitavo lugar da classe Carrera Rookie, Sanchez fez ótima largada e no final de primeira volta já era o quinto colocado. O carro aparecia no sexto lugar após quatro voltas completadas, neste momento o safety car foi acionado após um concorrente sair da pista e ficar atolado na caixa de brita.
Duas voltas depois a prova foi reiniciada e Leonardo Sanchez manteve sua posição. Na oitava volta eles caíram para o nono lugar, mas seguia na prova. Na 14ª volta aconteceu a primeira parada nos boxes com a prova em regime de safety car, Diego Nunes assumiu o comando do Porsche #15 e voltou para a pista na oitava posição.
Três voltas mais tarde a prova foi reiniciada, Nunes manteve a posição em uma largada bastante disputada entre os carros. Na sequência o piloto passou a ganhar terreno e após 25 voltas completadas era o sexto colocado na classe Carrera Rookie, posição em que terminaram o primeiro segmento.
Na sequência Nunes foi aos boxes para a segunda parada obrigatória e Sanchez voltou no oitavo posto. Na volta 35 o safety car foi acionado após um acidente com um concorrente. A relargada aconteceu após cinco voltas e Sanchez avançou para o sétimo lugar, na volta seguinte o carro de segurança entrou na pista novamente e os pilotos foram aos boxes para a terceira parada.
Nunes fez o stint final da corrida e mesmo com mais duas intervenções do carro de segurança o piloto foi ganhando terreno e recebeu a bandeira quadriculada na quinta colocação da classe Carrera Rookie, garantindo o primeiro pódio do carro #15 na temporada de corridas longas.
O próximo compromisso de Sanchez e Diego pela Porsche Endurance acontece no dia 28 de novembro, em Interlagos.
“Foi um final de semana muito difícil, mas fomos evoluindo a cada sessão. Fiz uma ótima largada hoje, mas um incidente me jogou para trás logo no início da prova. Mas não desistimos, viemos ganhando posições no final subimos ao pódio. Estou muito feliz, acho que poderíamos ter terminado no top3, mesmo assim conseguimos subir ao pódio", disse Leonardo Sanchez.
“O Léo fez uma largada muito boa, avançou várias posições, mas infelizmente ele acabou tendo um incidente que nos colocou na última posição da classe e nessa hora começamos achar que o pódio seria muito difícil. Mas viemos recuperando, acertamos na estratégia, o carro era muito rápido e no final conseguimos terminar em quinto da classe e subir ao pódio. Foi uma pena porque tenho certeza de que poderíamos terminar entre os três, mas de qualquer maneira foi um bom trabalho em dupla que resultou no pódio", disse Diego Nunes.
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