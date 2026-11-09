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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Sanchez finaliza no pódio o campeonato sprint da Porsche Cup

Piloto da EMS Racing conquistou o sexto pódio da temporada em prova preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1

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Leo Sanchez

Leo Sanchez

Foto de: Lucas Miranda

Neste domingo Leonardo Sanchez subiu ao pódio na segunda prova da Porsche Carrera Cup, na classe Rookie, em Interlagos. O piloto mostrou ótima performance na pista molhada para erguer o sexto troféu em 2026.

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Leonardo Sanchez partiu do nono lugar do grid da classe Rookie, a prova foi iniciada com safety car. Na sequência a bandeira verde foi agitada e o piloto do carro #15 da EMS Racing passou a escalar o pelotão.

Em condições de chuva forte Sanchez foi ganhando terreno ao longo dos 4.309 metros do autódromo de Interlagos e recebeu a bandeira quadriculada na quarta colocação da classe Rookie.

Com o resultado deste domingo o piloto do carro #15 da EMS Racing soma seis pódios na temporada, cinco delas em corridas curtas e uma em prova endurance. Sanchez garantiu um lugar no pódio em duas etapas internacionais, uma delas no tradicional Circuit de La Sarthe, em Le Mans.

“Estou muito feliz com o resultado de hoje, é sempre especial disputar uma preliminar de Fórmula 1 e ainda por cima subir ao pódio. Foi uma prova bem difícil, no início a chuva estava forte, mas fui entendendo o comportamento do carro e ganhando terreno. Agora é hora de comemorar e também pensar no nosso próximo compromisso pelo campeonato endurance.”

O próximo compromisso de Sanchez pela Porsche Cup acontece na etapa endurance de Interlagos, no dia 29 de novembro.

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