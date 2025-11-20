Sanchez, Martins e Trevisan miram vitória nos 500km da Porsche Endurance em Interlagos
Trevisan chega para acrescentar experiência à dupla que conquistou pódio em Cascais
Neste final de semana Leonardo Sanchez e Rafael Martins recebem Luiz Fernando Trevisan a bordo do Porsche #15 da EMS Racing para a disputa da prova de 500km da Porsche Endurance, em Interlagos.
O trio chega embalado após a dupla Sanchez/Martins conquistar o segundo lugar da classe Carrera Rookie, em Cascais, de forma dramática. O carro havia sofrido graves avarias poucas horas antes do início da prova, mas com um trabalho incrível dos mecânicos o bólido foi reconstruído e disputou a corrida. Durante a prova aconteceram diversos percalços e a dupla superou até uma punição para escalar o pelotão e garantir o pódio.
Trevisan se junta ao time trazendo uma bagagem diversificada, com passagens por categorias de monopostos na Europa e pelo Brasileiro de Turismo (atual Stock Light). Sua experiência mais recente é como coach na Copa Truck e na própria Porsche Cup, papel que desempenha, inclusive, ao lado de Sanchez, agregando conhecimento estratégico fundamental para a prova de longa duração.
Leonardo Sanchez chega confiante após conquistar o vice-campeonato sprint da Porsche Carrera Rookie e busca sua quinta vitória na temporada. A prova de 500 quilômetros em Interlagos é a mais desafiadora da categoria, já que ela prevê revezamento entre pilotos, múltiplas janelas de parada nos boxes e desgaste extremo de equipamento.
“A temporada 2025 está sendo ótima para mim, venci várias provas no campeonato sprint e junto com o Rafa subimos ao pódio na etapa de Cascais da Endurance", disse Sanchez. "A confiança está alta e agora quero buscar a vitória na nossa classe para encerrar o ano com chave de ouro".
A programação da etapa final tem início nesta sexta-feira (21), com duas sessões de treinos livres e o classificatório marcado para 15h42. A corrida de 500 km acontece no sábado (22), a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.
