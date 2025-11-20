Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Sanchez, Martins e Trevisan miram vitória nos 500km da Porsche Endurance em Interlagos

Trevisan chega para acrescentar experiência à dupla que conquistou pódio em Cascais

Editado:
Leo Sanchez e Rafa Martins

Neste final de semana Leonardo Sanchez e Rafael Martins recebem Luiz Fernando Trevisan a bordo do Porsche #15 da EMS Racing para a disputa da prova de 500km da Porsche Endurance, em Interlagos.

Leia também:

O trio chega embalado após a dupla Sanchez/Martins conquistar o segundo lugar da classe Carrera Rookie, em Cascais, de forma dramática. O carro havia sofrido graves avarias poucas horas antes do início da prova, mas com um trabalho incrível dos mecânicos o bólido foi reconstruído e disputou a corrida. Durante a prova aconteceram diversos percalços e a dupla superou até uma punição para escalar o pelotão e garantir o pódio.

Trevisan se junta ao time trazendo uma bagagem diversificada, com passagens por categorias de monopostos na Europa e pelo Brasileiro de Turismo (atual Stock Light). Sua experiência mais recente é como coach na Copa Truck e na própria Porsche Cup, papel que desempenha, inclusive, ao lado de Sanchez, agregando conhecimento estratégico fundamental para a prova de longa duração.

Leonardo Sanchez chega confiante após conquistar o vice-campeonato sprint da Porsche Carrera Rookie e busca sua quinta vitória na temporada. A prova de 500 quilômetros em Interlagos é a mais desafiadora da categoria, já que ela prevê revezamento entre pilotos, múltiplas janelas de parada nos boxes e desgaste extremo de equipamento.

“A temporada 2025 está sendo ótima para mim, venci várias provas no campeonato sprint e junto com o Rafa subimos ao pódio na etapa de Cascais da Endurance", disse Sanchez. "A confiança está alta e agora quero buscar a vitória na nossa classe para encerrar o ano com chave de ouro".

A programação da etapa final tem início nesta sexta-feira (21), com duas sessões de treinos livres e o classificatório marcado para 15h42. A corrida de 500 km acontece no sábado (22), a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

