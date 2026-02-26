Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup
Piloto busca o título na classe Carrera Rookie após vice-campeonato em 2025
Nesta quinta-feira Leonardo Sanchez realizou três sessões de treinos durante a pré-temporada da Porsche Carrera Cup Brasil, em Interlagos. O piloto do carro #15 alcançou a marca de 246 km/h em seu primeiro contato com o bólido em 2026.
Sanchez foi o vice-campeão da classe Carrera Rookie em 2025 e chega embalado para disputar o título. O piloto traz no currículo o bicampeonato da Porsche Endurance Series, o título da Endurance Brasil em 2020 e da Cascavel de Ouro na classe GT3 em 2023.
A quinta-feira em Interlagos foi utilizada para a realização da pré-temporada da Porsche Cup Brasil. Durante o dia os pilotos tiveram três sessões de treinos e puderam realizar o media day para gravação de conteúdo para transmissão de televisão e material dos patrocinadores.
Neste sexta-feira será iniciada a primeira etapa do campeonato, os pilotos terão direito de realizar um treino extra e um treino livre. No sábado acontece o classificatório e a primeira corrida.
“Foi um dia muito proveitoso na pista, já estava com saudade de acelarar o carro da Porsche. Tive bastante tempo para me readaptar ao carro e iniciar os ajustes para a primeira etapa. Estou motivado e quero muito disputar o título deste ano.”
A etapa encerra no domingo com a segunda prova da Porsche Cup. As corridas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.
