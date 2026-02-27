Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup Interlagos - Sprint

Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Vice-campeão da Carrera Rookie de 2025 busca melhorar resultados na categoria

Editado:
Leo Sanchez

Leonardo Sanchez continua trabalhando ajustes finais para a abertura da Porsche Cup, na categoria Carrera Rookie. Em um treino livre que contou com mudanças climáticas, Leo aproveitou para avaliar o carro antes da primeira etapa de classificação, no sábado.

O piloto de Campinas busca o titulo da Rookie após ficar na 2ª posição no ano anterior. Leo já havia aproveitado os treinos de pré-temporada na quinta para reconhecer o carro e manteve a mesma filosofia para os treinos livres desta sexta-feira. 

"Estou confiante no carro. Foi necessário andar com ele na pré-temporada e nos treinos livres para reconhecê-lo, ver como ele se comportava em diferentes condições climáticas. Estamos em bom nível e planejamos levar o campeonato com consistência uma corrida após a outra, para ir somando boas pontuações e chegar no final com chances de título."

Principais comentários

