Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

Sebá Malucelli acelera em Estoril em busca de pódios na Porsche Cup

Após competir no Algarve, piloto disputa provas Sprint (28 e 29 de agosto) e 31 de agosto (Endurance) em circuito histórico, onde já conquistou pódio

Editado:
Sebá Malucelli

Depois de estrear no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o piloto brasileiro Sebá Malucelli, de 36 anos, volta a acelerar em território português. Desta vez, o desafio será no Autódromo do Estoril, palco histórico da Fórmula 1 e considerado um dos traçados mais técnicos da Europa. A programação da Porsche Cup inclui provas Sprint nos dias 28 e 29 de agosto e a exigente corrida Endurance em 31 de agosto, que testa resistência e estratégia dos pilotos.

Para Sebá, a etapa representa tanto uma oportunidade de evolução quanto um reencontro especial. “No Estoril já consegui pódio em 2024, mesmo sob pista molhada e condições desafiadoras. Agora, com mais bagagem e ritmo competitivo, quero buscar resultados ainda mais fortes”, afirma.

A temporada 2025 tem marcado a consolidação do brasileiro entre os destaques da Carrera Cup, categoria principal da Porsche Cup Brasil. Com atuações consistentes, Sebá atualmente está é o 4º colocado em sua classe e em 10 º lugar na classificação geral, comprovando sua rápida adaptação ao nível mais alto da competição.

Segundo ele, competir em pistas icônicas eleva a motivação. “Estar em autódromos que receberam corridas históricas da Fórmula 1 é uma experiência única. Cada volta soma muito à minha trajetória e reforça o compromisso de buscar sempre o melhor desempenho”, comenta.

O piloto reforçou a preparação física e mental para encarar o intenso calendário europeu. Além dos treinos em simulador, dedicou-se a atividades específicas de resistência, fundamentais para as longas provas de Endurance. “O desgaste é alto, mas a recompensa vem quando conseguimos manter performance constante até o fim”, explica.

Com foco total na etapa do Estoril, Sebá Malucelli busca dar sequência à sua trajetória ascendente no automobilismo, fortalecendo também sua presença internacional na Porsche Cup.

Porsche Cup
