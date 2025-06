O automobilismo brasileiro volta a marcar presença em palcos históricos da velocidade mundial. Após pódios expressivos na temporada nacional da Porsche Cup Brasil, o piloto Sebá Malucelli, de 36 anos, disputa, a partir do próximo dia 28 de junho, etapas europeias da categoria em Portugal, passando por dois autódromos lendários: Algarve (Portimão) e Estoril.

Estreando no circuito de Algarve, Sebá encara o desafio da adaptação rápida em um traçado novo — algo que exige preparo técnico, físico e mental. “Treinei bastante no simulador porque nunca corri no Algarve”, conta. “Além disso, intensifiquei a musculação e atividades aeróbicas, já que vamos enfrentar o verão português e o desgaste será alto”, explica o piloto.

Nos dias 28 e 29 de junho, Sebá acelera no circuito do Algarve correndo a etapa sprint, e retorna no dia 6 de julho na exigente prova endurance, onde resistência e estratégia fazem toda a diferença.

Advogado de formação e piloto por vocação, Sebá vive uma fase de ascensão no automobilismo. Em 2023, ano de estreia oficial na Porsche Cup, terminou em 3º lugar na categoria Sport Challenge Sprint e 9º no ranking geral. Em 2024, subiu ao pódio em todas as corridas Sprint que disputou e brilhou na Endurance, onde conquistou troféu logo em sua segunda participação. Agora, em 2025, disputa a categoria Carrera Cup, a mais alta da Porsche Cup Brasil, onde já ocupa a 7ª posição geral e é o 3º colocado em sua classe.

Na memória mais recente, o autódromo de Estoril também traz boas lembranças. “Corri lá em 2024, peguei pista molhada e corridas intensas, mas ainda assim subi ao pódio em 3º na minha classe, a Sport”, diz. “Agora, com mais experiência, quero buscar resultados ainda melhores”.

O piloto entra no circuito de Estoril nos dias 28 e 29 de agosto (sprint), voltando ao traçado português em 31 de agosto, desta vez para encarar a prova Endurance.

Para o piloto, correr fora do Brasil representa mais do que um desafio técnico: é também um marco em sua trajetória. “Estar em pistas que já receberam a Fórmula 1 é muito significativo. Soma muito à minha evolução e à minha história no automobilismo”, afirma.

Com expectativa positiva e foco total em adaptação, Sebá Malucelli busca consolidar seu espaço entre os destaques da Porsche Cup Brasil — agora também em solo europeu.

