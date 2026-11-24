O piloto colombiano Sebastian Moreno está confirmado na etapa final do Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil, que será realizada no próximo dia 28 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Moreno dividirá o carro com o italiano Gianluca Pettiti na tradicional prova de 500 Km, um dos principais desafios de endurance da principal categoria de GT da América Latina.

A participação acontece em um momento especial da carreira do colombiano, que vem se destacando na temporada 2026/2027 do Asian Le Mans Cup. Entre os resultados expressivos conquistados até aqui, está a vitória na Corrida 2 da etapa disputada no circuito de Paul Ricard, na França, reforçando sua competitividade no cenário internacional das provas de endurance.

Esta não será a primeira experiência de Sebastian Moreno no Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil. O piloto já conhece os desafios da competição, tendo participado da temporada de 2022, quando dividiu o carro com o brasileiro Gustavo Farah. Agora, retorna à categoria para encarar novamente os 500 Km de Interlagos, desta vez ao lado de Gianluca Pettiti.

“Estou muito feliz em voltar a disputar o Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil. Interlagos é um circuito especial, e participar de uma prova tradicional como os 500 Km, ao lado do Gianluca, será uma experiência muito importante. Chego motivado pelo momento que estamos vivendo no Asian Le Mans Cup e espero transformar essa confiança em um grande resultado na pista”, destaca Moreno.

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