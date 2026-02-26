Shell entra na Porsche Cup com Matheus Comparatto em 2026

Maior patrocinadora do esporte a motor no mundo, a Shell retorna à Porsche Cup Brasil em 2026. A marca será representada pelo piloto paulista Matheus Comparatto nos campeonatos de sprint e endurance da categoria dos carros de competição mais vendidos no planeta.

Maior vencedor de corridas na história da F4 Brasil, onde foi campeão rookie em 2023 e campeão em 2024, Comparatto fez em 2025 sua transição para o automobilismo em carros de Gran Turismo, como titular do Porsche #118 na Carrera Cup.

O piloto de 19 anos de idade mostrou rápida adaptação, com direito a nove pódios na principal divisão da Porsche Cup. Ele terminou o campeonato de endurance como vice-campeão, foi terceiro no campeonato overall e quarto no campeonato de sprint. O desempenho rendeu a Comparatto uma vaga no Porsche Jr Programme Shootout, seletiva global da marca, na qual foi o único sul-americano entre os 12 finalistas.

Na atual temporada, o competidor do Porsche #118 já disputou seis corridas com um carro 911 Cup da geração 992 idêntico ao que pilota no Brasil. Ele correu três etapas do Porsche Cup Southern Europe, no Algarve, Estoril e Valência.

A Shell teve envolvimento no principal evento de GT da América Latina entre 2016 e 2019. A marca já foi fornecedora oficial de combustível da Porsche Cup e foi justamente nesta categoria que, em 2016, conquistou seu primeiro título em carros no Brasil, com Lico Kaesemodel vencendo a Carrera Cup.

A marca depois ganhou o campeonato de endurance de 2018, com dupla formada por Kaesemodel e Ricardo Zonta. Em 2019, era a patrocinadora principal do Porsche de Felipe Baptista quando o piloto entrou para a história como o mais jovem vencedor de uma corrida de primeira linha em Gran Turismo no mundo, aos 15 anos, 8 meses e 11 dias de idade.

“A Shell já esteve envolvida com a Porsche Cup, onde pode conferir em primeira mão a excelência dos eventos e um ambiente único para ativação", disse Carla Salgueiro, head de Marketing e Trade Marketing da Raízen. "A categoria é disputada pelo carro de competição mais produzido no mundo, um endosso invejável".

"Estamos muito contentes em regressar à categoria, especialmente com um piloto cujo sucesso acompanhamos desde a trajetória na F4, como o Matheus Comparatto. Ele é jovem e fez um movimento ousado trocando o sucesso em monopostos pelo projeto na Porsche Cup, algo que rendeu bons resultados em seu ano de estreia e nos motivou a suportar o desenvolvimento de seu plano de carreira”.

“A Shell é a maior patrocinadora do esporte a motor no mundo e todo piloto que sonha com uma carreira profissional nas pistas almeja representar essa marca", disse Comparatto. "Estou muito orgulhoso pela confiança e vou trabalhar em dobro para honrar o investimento que fazem em minha carreira".

"A temporada 2025 foi de muito aprendizado: lutei por vitórias e estive perto do título de endurance. Tenho certeza que, mais experiente e com o apoio de uma marca global como a Shell, vamos conseguir ir além em 2026".

A partir de 2026, a bordo do #118 de Matheus Comparatto, a marca volta ao evento. A primeira etapa acontece neste fim de semana em Interlagos. A temporada da Porsche Cup depois passa por Mogi Guaçu, tem duas etapas em Portugal, uma no evento suporte das 24 Horas de Le Mans, outra em Goiânia, antes de retornar a São Paulo para a preliminar da F1 em Interlagos e a corrida de 500 km que tradicionalmente encerra o calendário.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!