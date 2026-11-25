Silvio Morestoni busca os primeiros lugares para concluir Endurance da Porsche Cup em alta
Catarinense conseguiu seu primeiro pódio da temporada na última etapa da Sprint
Silvio Morestoni
Foto de: Rodrigo Ruiz
O piloto Silvio Morestoni volta à Interlagos para a última etapa do Endurance da Porsche Cup, dividindo o volante com o piloto e engenheiro Matheus Machado. O catarinense chega embalado após conseguir seu primeiro pódio de 2026 no encerramento da modalidade Sprint.
Morestoni obteve a quinta posição e subiu ao pódio de frente para as arquibancadas lotadas de Interlagos, no final de semana que a Porsche Cup realizou como suporte para o GP de São Paulo de F1. Dessa vez, o piloto enfrenta uma situação diferente do início do mês.
“Tivemos um ano de muito aprendizado, na Carrera Sport que é uma classe muito mais forte. A participação do Matheus Machado durante toda a temporada foi fundamental para meu desenvolvimento na pista e isso foi refletido no pódio conquistado na etapa da F1. Vamos aproveitar esse bom momento e dar o nosso melhor na Endurance, pois sabemos que é uma prova especial e que exige muito dos pilotos. Estou confiante para mais uma boa corrida em São Paulo”, falou Morestoni.
A etapa do Endurance, que serve como encerramento geral da Porsche Cup em 2026, terá 500km de duração, diferente das primeiras duas etapas que contaram com 300km. Em Portimão e Brasília, a dupla bateu na trave ao terminar em 6º e 7º lugar, respectivamente, ficando muito próxima do pódio.
A última etapa do Endurance da Porsche Cup em 2026 terá transmissão dos canais oficiais da categoria no YouTube.
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