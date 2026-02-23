Silvio Morestoni encara o maior desafio de sua carreira na Porsche Cup

Silvio Morestoni enfrenta nesta semana a primeira etapa do que promete ser seu maior desafio nas pistas da Porsche Cup. O piloto de Blumenau abre a temporada 2026 do evento dos carros de competição mais produzidos no mundo credenciado pelo título na classe Rookie no ano passado e promovido para a divisão Carrera Sport.

A Porsche Carrera Cup é a categoria profissional do evento, mandando para as principais pistas do Brasil mais de 30 carros de última geração do modelo 911 Cup, todos preparados pela mesma equipe de engenharia e rigorosamente equalizados por um time de profissionais que promove o campeonato desde 2005. O conceito do campeonato é mandar para pista carros rigorosamente idênticos e com a chancela global da marca Porsche, de modo que prevaleça o competidor capaz de tirar o máximo do equipamento na pista.

Foi neste cenário que Silvio Morestoni se forjou como piloto de automóveis. Em 2024 o competidor de Blumenau ingressou na classe Trophy, divisão de acesso à Porsche Cup, depois de participações eventuais em eventos amadores de track day e aparições no Porsche Club com carros de rua. Ele terminou a temporada inaugural com o vice-campeonato, com direito a pódios e vitórias em seu ano de estreia.

O salto natural para 2025 seria a classe Challenge, divisão intermediária da Porsche Cup, que corre com os carros 911 Cup da geração 991.2. Mas o piloto tinha metas ambiciosas, avançando diretamente para o grid mais competitivo, da Carrera Cup.

Foi sua primeira experiência a bordo dos tecnológicos carros da geração 992, os mesmos usados pela Porsche Mobil 1 Supercup em eventos preliminares dos GPs de F1 na Europa.

Morestoni foi inscrito na divisão Carrera Rookie, destinada a pilotos estreantes. E logo tratou de mostrar performance com o Porsche #2. Ele começou o ano atrás do concorrente Leonardo Sanchez, que já tinha temporadas de experiência com o carro e títulos no evento, mas virou o jogo quando a temporada foi para Portugal, catapultado por etapas quase perfeitas no Algarve e no Estoril. Chegou a São Paulo como líder da divisão para a corrida final, no evento suporte do GP de F1 em Interlagos e confirmou sua conquista na divisão.

O título na Rookie impulsionou o piloto de Blumenau para a divisão Carrera Sport em 2026. Ele é um dos 14 inscritos na classe e pontua também no campeonato geral da Carrera, grid que conta com o recorde de 37 inscritos para a etapa inaugural.

“Estou muito contente com o início de mais uma temporada e sei que será um ano de muitas disputas e aprendizado. Realizo um sonho correndo com esse carro maravilhoso e a expectativa de correr em grandes eventos como F1 e 24 Horas de Le Mans é grande. Agora estou em uma divisão muito forte, cheia de campeões e com pilotos que levam mais de dez anos acelerando na Porsche Cup. Vou dar meu máximo para levar o carro #2 aos pódios e receber os troféus com a bandeira de Blumenau, como sempre fiz nos últimos dois anos", falou Morestoni.

O campeonato 2026 da Porsche Cup será o mais internacional da história do evento. Serão nove etapas no calendário, seis válidas pelo campeonato sprint (com duas baterias em cada fim de semana) e outras três válidas pelo campeonato de endurance (provas de longa duração em que os pilotos competem em duplas ou trios). O calendário passa pelas principais pistas do Brasil: Interlagos, inclusive no evento-suporte da F1, Velocitta e Goiânia. Estão programadas também duas etapas em Portugal, em pista que será posteriormente anunciada pela categoria. A grande novidade de 2026 é a realização de um evento da Carrera Cup dentro da programação das 24 Horas de Le Mans, em junho.

Um desafio formidável para o piloto que despontou nos últimos dois anos com a maior trajetória ascendente da história de mais de duas décadas da Porsche Cup. O primeiro capítulo se inicia nesta semana em Interlagos. A programação da etapa determina treinos de pré-temporada na quinta-feira (26) e treinos livres na sexta. No sábado a pista é aberta para o treino classificatório, com a primeira largada do ano marcada para as 13:40. A corrida de domingo terá início às 13:10. Toda a programação do fim de semana tem exibição ao vivo pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup.

