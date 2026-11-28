Silvio Morestoni se despede de 2026 com mais um pódio na Porsche Cup Sport
Piloto de Blumenau é P4 na categoria nos 500 km de Interlagos em dupla com Matheus Machado
Silvio Morestoni
Foto de: Rodrigo Ruiz
Silvio Morestoni pegou gosto pelo pódio. Depois de conquistar seu primeiro troféu na divisão Carrera Sport da Porsche Cup Brasil no evento suporte do GP São Paulo de F1, o piloto de Blumenau finalizou a temporada com mais uma taça.
Em dupla com Matheus Machado, ele terminou em quarto a movimentada corrida de 500 km que encerrou a temporada de endurance. Foi um desfecho formidável, em uma tarde de sábado em que aconteceu de tudo com o Porsche #2.
O carro foi tocado, rodou e teve problemas que demandaram o uso de um carro reserva. Andou na frente, no fundo do pelotão, perdeu tempo nos pits e levou punição por uma das paradas mais curtas.
Morestoni largou em décimo no geral e quarto na categoria e passou o primeiro stint quase todo em regime de safety car. Ficou na pista aproveitando o pouco tempo de bandeira verde e entrou nos pits em quinto no geral e segundo na categoria.
Machado assumiu o carro enquanto as condições de chuva pioravam. Entrou nos pits na volta 41 para devolver o carro a Morestoni, em 14º.
Silvio então teve outro stint consistente, que passou todo no top 5 da divisão Sport. A janela de paradas foi sob bandeira amarela e Machado conseguiu uma boa atuação nos pits, avançando mais algumas posições. Ele levou a bandeirada em 13º no geral e quarto na categoria.
Esta foi a primeira temporada de Silvio Morestoni na Carrera Sport, depois de seu título do ano passado na divisão Rookie. Foi também o primeiro campeonato de Matheus Machado com um Porsche de competição, depois de uma sólida trajetória como engenheiro e piloto de automobilismo virtual.
“A gente sempre quer mais, mas estou bastante feliz pelo resultado de pódio. A gente estava em condição de vitória e tomamos um toque que fez a gente rodar. Estamos no pódio bastante contente de terminar com mais um troféu. Fechamos a temporada com chave de ouro e vamos voltar ano que vem muito mais quente que viemos em 2026”, falou Silvio Morestoni.
“Primeiro pódio da dupla! Fomos construindo um trabalho consistente ao longo do ano e nunca tinha vivido essas situações. Fui entendendo na pista como se comportar, o carro quase foi destruído no meio da corrida. Deu para salvar e trazer a gente para o pódio. A gente estava rápido hoje e vamos continuar construindo isso”, completou Matheus Machado.
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