Silvio Morestoni pegou gosto pelo pódio. Depois de conquistar seu primeiro troféu na divisão Carrera Sport da Porsche Cup Brasil no evento suporte do GP São Paulo de F1, o piloto de Blumenau finalizou a temporada com mais uma taça.

Em dupla com Matheus Machado, ele terminou em quarto a movimentada corrida de 500 km que encerrou a temporada de endurance. Foi um desfecho formidável, em uma tarde de sábado em que aconteceu de tudo com o Porsche #2.

O carro foi tocado, rodou e teve problemas que demandaram o uso de um carro reserva. Andou na frente, no fundo do pelotão, perdeu tempo nos pits e levou punição por uma das paradas mais curtas.

Morestoni largou em décimo no geral e quarto na categoria e passou o primeiro stint quase todo em regime de safety car. Ficou na pista aproveitando o pouco tempo de bandeira verde e entrou nos pits em quinto no geral e segundo na categoria.

Machado assumiu o carro enquanto as condições de chuva pioravam. Entrou nos pits na volta 41 para devolver o carro a Morestoni, em 14º.

Silvio então teve outro stint consistente, que passou todo no top 5 da divisão Sport. A janela de paradas foi sob bandeira amarela e Machado conseguiu uma boa atuação nos pits, avançando mais algumas posições. Ele levou a bandeirada em 13º no geral e quarto na categoria.

Esta foi a primeira temporada de Silvio Morestoni na Carrera Sport, depois de seu título do ano passado na divisão Rookie. Foi também o primeiro campeonato de Matheus Machado com um Porsche de competição, depois de uma sólida trajetória como engenheiro e piloto de automobilismo virtual.

“A gente sempre quer mais, mas estou bastante feliz pelo resultado de pódio. A gente estava em condição de vitória e tomamos um toque que fez a gente rodar. Estamos no pódio bastante contente de terminar com mais um troféu. Fechamos a temporada com chave de ouro e vamos voltar ano que vem muito mais quente que viemos em 2026”, falou Silvio Morestoni.

“Primeiro pódio da dupla! Fomos construindo um trabalho consistente ao longo do ano e nunca tinha vivido essas situações. Fui entendendo na pista como se comportar, o carro quase foi destruído no meio da corrida. Deu para salvar e trazer a gente para o pódio. A gente estava rápido hoje e vamos continuar construindo isso”, completou Matheus Machado.

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