Silvio Morestoni se prepara para o desafio da corrida de 300 km da Porsche Cup no Algarve

O catarinense Silvio Morestoni se prepara para novamente correr no Algarve, em Portugal. Dessa vez, na estreia do campeonato de endurance da Porsche Cup Brasil, o piloto faz a prova em dupla com uma parceria inédita.

Morestoni recebe Matheus Machado para realizar os 300kms da primeira etapa. Com 27 anos, o mineiro de Belo Horizonte é formado em engenharia mecânica e engenheiro responsável pelo carro de Rubens Barrichello na Stock Car. Como piloto, Matheus teve experiência nas Mil Milhas de Interlagos e, principalmente no automobilismo virtual, onde conquistou grandes vitórias.

Matheus chamou a atenção de Morestoni ao ver o engenheiro pilotando em um track day e fazendo tempos melhores do que alguns pilotos da Stock. Com o convite aceito, os dois pilotos estão se entrosando para tirarem o melhor possível do carro durante a etapa.

O catarinense está mais familiarizado com a pista por conta do último final de semana, quando realizou a etapa sprint da Porsche Cup Brasil no Algarve. O piloto foi consistente e concluiu a segunda corrida com um sétimo lugar na categoria Sport.

Neste final de semana, a corrida endurance terá 300km de duração, com três paradas obrigatórias para troca de pilotos. Diferente das etapas sprint, as categorias Carrera e Challenge andam juntas, adicionando o tráfego alto e a diferença de desempenho como fatores.

Na classificação, a pole position será decidida pela média das melhores voltas de cada um ao invés do melhor tempo estipulado no geral. Com isso, é importante o entrosamento entre os dois pilotos com o carro. Após isso, as equipes decidem livremente quem faz a largada e quem finaliza a corrida.

Os primeiros treinos opcionais acontecem na sexta-feira. No sábado, dois treinos livres na parte da manhã e a qualificação na parte da tarde. No domingo, a corrida de 300 km terá largada às 8h10min da manhã e transmissão dos canais Band e BandSports, além dos canais da Porsche Cup Brasil no YouTube.

“Agora vamos virar a chave para uma corrida de dinâmica totalmente diferente. É necessário ter regularidade, não se envolver em acidentes. Acredito que ter corrido por aqui na semana passada me deixa ainda mais preparado para buscar um grande resultado”, disse Silvio Morestoni.

"A ansiedade é mais positiva, deixando todos os detalhes alinhados e avaliando tudo que pode acontecer nesse final de semana. Vão ter muitas coisas novas que exigem adaptação de todos nós, para que a gente possa expôr todo nosso potencial na pista. As expectativas para a corrida vão ficar mais claras ao decorrer do final de semana, mas queremos fazer o máximo da nossa capacidade e colocar tudo para funcionar, para desempenhar bem", completou Matheus Machado.

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!