Silvio Morestoni termina entre os seis primeiros colocados no treino livre em Algarve da Porsche Carrera Cup
Campeão da classe Carrera Rookie em 2025 volta a pista neste sábado para a classificação e primeira prova em Portugal
Silvio Morestoni
Foto de: Rodrigo Ruiz
Nesta sexta-feira, Silvio Morestoni disputou o único treino livre da etapa do Algarve da Porsche Carrera Cup. O piloto foi o sexto colocado na classe Carrera Sport.
Morestoni, que teve um bom desempenho e mostrou velocidade na primeira etapa disputada pela categoria na Europa, em Le Mans, chega em Portugal em busca do pódio e da disputa pelas primeiras posições. O piloto utilizou a única sessão oficial da etapa para entender o comportamento do carro em diferentes condições.
Neste sábado, ele disputa o classificatório e a primeira das duas provas programadas para a etapa em Portugal. As duas terão duração de 25 minutos e mais uma volta pelos 4.684 metros e 17 curvas da pista.
Conhecida por suas mudanças severas de elevação que lembram uma montanha-russa, a pista promete testar ao limite a habilidade dos pilotos e a resistência das máquinas enquanto oferece oportunidades de ultrapassagens. A transmissão das corridas será realizada pela Band na TV aberta e pelos canais oficiais da Porsche Cup Brasil no YouTube.
“Está sendo muito legal competir em uma pista tão desafiadora como Algarve. Pudemos testar nosso carro nesta sexta-feira e estou confiante para a classificação e corrida de amanhã. Vamos estudar os dados agora e tentar encontrar mais alguns detalhes que podem nos render alguma vantagem", disse Morestoni.
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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