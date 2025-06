Matheus Comparatto, atual campeão da F4 Brasil, encara nesta semana um novo desafio em sua trajetória: disputar a quarta etapa da Porsche Cup no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. Aos 18 anos, o representante da equipe FURIA REDRAM estreia neste ano nos carros de turismo e chega motivado para a sequência de provas em solo português, após dois meses de intervalo na categoria.

Desde o primeiro contato com o Porsche 911 GT3 Cup da Carrera Cup, Comparatto vem se destacando como uma das grandes revelações da temporada 2025. Logo na primeira etapa, classificou-se na quarta posição e subiu ao pódio duas vezes, com um segundo lugar na corrida de abertura e um terceiro na seguinte. O terceiro pódio veio em Interlagos, palco da terceira etapa do ano, com mais uma terceira colocação em uma das provas do final de semana. Como consequência dos bons resultados, Comparatto é quinto na tabela de classificação da principal categoria da Porsche Cup.

Mostrando evolução constante, o piloto do carro #118 tem mantido uma curva de aprendizado ascendente, conquistando tempos competitivos e enfrentando com maturidade os imprevistos naturais de uma temporada de adaptação. O foco agora é ir além: figurar novamente entre os líderes, anotar o máximo de pontos e disputar o título na preliminar do GP Brasil de F1 em Interlagos no mês de novembro.

A fase portuguesa do campeonato promete ser decisiva. A primeira parada é em Portimão, um dos traçados mais desafiadores do calendário global. Com 4.684 metros de extensão e 15 curvas, o circuito se destaca por sua topografia ondulada, curvas cegas, frenagens em declive e trechos de alta velocidade com baixa visibilidade.

“Para essa etapa, nosso foco é recuperar os pontos perdidos na terceira rodada. Estávamos alcançando nosso objetivo, já na frente dos principais concorrentes, quando levamos um toque e fomos tirados da prova. Mesmo estando em quinto no campeonato, ainda temos chances reais de lutar pelo título e vamos para cima. Estou muito animado com a oportunidade de correr na Europa, é um ambiente que respira automobilismo e tem uma atmosfera diferente do que estamos acostumados".

"Acredito que temos tudo para fazer uma boa etapa e buscar os pontos que precisamos para crescer na tabela. Vamos dar o nosso melhor para andar sempre entre os primeiros, ainda não desistimos da briga pela liderança e vamos buscar os pontos que precisamos".

A programação oficial da etapa começa na sexta-feira (27), com duas sessões de treinos livres. No sábado (28), acontecem a classificação e a primeira corrida. Já no domingo (29), a segunda prova encerra a etapa às 9h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

