A realização de um sonho. Assim Gustavo Zanon e Leonardo Sanchez resumiram a corrida de 12h de Porsche em Spa-Francorchamps. Acompanhados de Nelson Monteiro e Israel Salmen, também pilotos da Porsche Cup Brasil, Leo e Zanon conduziram o Porsche #123, inscrito pelo Team Dener Motorsport by Black Falcon ao segundo lugar na classe AM-B da prova de longa duração numa das pistas mais icônicas e desafiadoras do planeta.

A tocada dos brasileiros foi impecável desde o início, com uma trajetória limpa e sem erros. A estratégia também funcionou perfeitamente, impulsionando o quarteto brasileiro ao 14º lugar no geral, em uma corrida com 25 carros, times provenientes de dez países diferentes e pilotos de 22 nacionalidades acelerando.

A categoria AM-B é destinada para carros com todos os pilotos categorizados como bronze e o carro vencedor contava com competidores de constante presença no certame brasileiro dos carros de corrida mais produzidos no planeta: João Barbosa (que foi competidor regular em inúmeras temporadas), William Freire e João Gonçalves (que atuam como coaches na categoria e correm as provas dos campeonatos de endurance).

O carro de Leo e Zanon percorreu ao todo 274 voltas na corrida, finalizando as 12 horas de prova duas voltas atrás do #121 e duas à frente do #56, tripulado por um trio australiano.

Esta foi a segunda edição da 992 Endurance Cup em Spa-Francorchamps e o grid teve um total de 12 brasileiros inscritos.

O próximo desafio de Sanchez, Zanon e de seus companheiros no segundo lugar inédito será em palco igualmente nobre, no próximo mês de novembro. Eles disputam a final do campeonato de sprint da Porsche Cup em Interlagos, em evento suporte do GP de F1 em São Paulo. Considerando os descartes, Leo Sanchez é o líder da classe Carrera Rookie e disputa o campeonato em confronto direto com Silvio Morestoni.

Já Gustavo Zanon, que neste ano estreou como competidor regular na divisão Carrera Sport, a segunda principal do evento, corre em São Paulo buscando seu primeiro pódio no ano. E provavelmente terá pela frente concorrentes altamente credenciados, como Israel Salmen e Nelson Monteiro, também integrantes da mesma divisão no Brasil.

“Estou muito feliz, foi uma corrida muito longa e difícil, principalmente porque nunca sabemos o que pode acontecer", disse Zanon. "Estou muito feliz por termos feito um bom trabalho na pista, nos pits e conquistar o P2 é algo maravilhoso para nós e estamos muito contentes".

“Parabéns para todos os brasileiros que participaram e para os outros concorrentes, mas principalmente para toda a equipe e a Black Falcon", comentou Zanchez. "Nós agradecemos por todo suporte nesse final de semana, eles são os melhores e no próximo ano iremos voltar para vencer".

