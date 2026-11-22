Veja como ficou campeonato da Porsche Cup Sprint Challenge após última etapa
Gerson Campos conquistou o título na segunda corrida em Interlagos
Gabriel Cestari
Foto de: Rafael Gagliano
O calendário da Sprint Challenge da Porsche Cup chegou ao fim neste domingo (22) coroando Gerson Campos como o campeão na categoria geral, Gabriel Cestari na Rookie e Cecilia Rabelo na Sport. Mas como ficou a tabela?
Campeonato da Sprint Challenge
Gerson Campos encerrou a temporada 2026 com 266 pontos, conquistando o título com uma vantagem de 54 tentos sobre Daniel Neumann, vice-campeão. O campeão somou 298 pontos ao longo do ano, dos quais 32 foram eliminados com os descartes.
A disputa pelo vice-campeonato, por outro lado, foi apertada. Neumann terminou com 212 pontos, apenas um a mais que Enrico Pedrosa, terceiro colocado na classificação geral.
Caio Castro fechou a temporada na quarta posição, com 191 pontos, seguido por Will Cesar, com 175. Cecília Rabelo (156), Sadak Leite (148), Marco Mascari (137), Neto Heil (136) e Gabriel Cestari (130) completaram o top 10 do campeonato.
Ao todo, 26 pilotos pontuaram ao longo da temporada, que contou com 12 corridas válidas para a classificação apresentada.
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
ET1 C1
|
ET1 C2
|
ET2 C1
|
ET2 C2
|
ET3 C1
|
ET3 C2
|
ET5 C1
|
ET5 C2
|
ET7 C1
|
ET7 C2
|
ET9 C1
|
ET9 C2
|
Total
|
Descartes
|
Pontuação
|
1
|
82
|
Gerson Campos
|
28
|
25
|
25
|
14
|
23
|
28
|
28
|
25
|
28
|
18
|
28
|
28
|
298
|
32
|
266
|
2
|
21
|
Daniel Neumann
|
25
|
22
|
23
|
0
|
28
|
DQ
|
23
|
14
|
23
|
20
|
25
|
23
|
226
|
14
|
212
|
3
|
78
|
Enrico Pedrosa
|
0
|
0
|
28
|
25
|
17
|
0
|
25
|
22
|
25
|
25
|
23
|
21
|
211
|
0
|
211
|
4
|
22
|
Caio Castro
|
23
|
0
|
21
|
9
|
25
|
25
|
14
|
6
|
21
|
22
|
0
|
25
|
191
|
0
|
191
|
5
|
134
|
Will Cesar
|
19
|
16
|
19
|
20
|
21
|
0
|
19
|
11
|
17
|
0
|
16
|
17
|
175
|
0
|
175
|
6
|
98
|
Cecília Rabelo
|
17
|
18
|
16
|
22
|
11
|
19
|
4
|
16
|
14
|
10
|
7
|
13
|
167
|
11
|
156
|
7
|
66
|
Sadak Leite
|
21
|
20
|
4
|
0
|
19
|
0
|
21
|
4
|
19
|
0
|
21
|
19
|
148
|
0
|
148
|
8
|
15
|
Marco Mascari
|
16
|
5
|
15
|
16
|
10
|
23
|
13
|
0
|
13
|
1
|
17
|
9
|
138
|
1
|
137
|
9
|
331
|
Neto Heil
|
15
|
13
|
17
|
0
|
DQ
|
21
|
15
|
3
|
10
|
16
|
15
|
14
|
139
|
3
|
136
|
10
|
16
|
Gabriel Cestari
|
0
|
0
|
13
|
13
|
15
|
12
|
9
|
9
|
11
|
13
|
19
|
16
|
130
|
0
|
130
|
11
|
10
|
Nicholas Garfinkel
|
6
|
12
|
3
|
18
|
0
|
0
|
17
|
20
|
16
|
2
|
4
|
15
|
113
|
0
|
113
|
12
|
100
|
Raphael Bernardes
|
12
|
11
|
5
|
0
|
16
|
16
|
12
|
DQ
|
9
|
6
|
14
|
6
|
107
|
5
|
102
|
13
|
58
|
Cláudio Simão
|
13
|
8
|
14
|
11
|
12
|
13
|
0
|
0
|
15
|
11
|
0
|
5
|
102
|
0
|
102
|
14
|
23
|
Lucas Castellani
|
9
|
10
|
12
|
0
|
13
|
9
|
5
|
DQ
|
12
|
14
|
0
|
11
|
95
|
0
|
95
|
15
|
91
|
Dilson Peres Jr.
|
3
|
0
|
11
|
8
|
9
|
14
|
10
|
13
|
6
|
12
|
9
|
0
|
95
|
0
|
95
|
16
|
4
|
Charles Gruenberg
|
11
|
9
|
7
|
0
|
7
|
11
|
8
|
10
|
5
|
9
|
10
|
8
|
95
|
5
|
90
|
17
|
777
|
Marcelo Bentivoglio
|
5
|
4
|
0
|
0
|
0
|
17
|
7
|
12
|
7
|
8
|
12
|
12
|
84
|
0
|
84
|
18
|
7
|
Adriano Valverde
|
0
|
6
|
10
|
0
|
14
|
10
|
11
|
0
|
8
|
7
|
11
|
0
|
77
|
0
|
77
|
19
|
222
|
Eldo Umbelino
|
8
|
7
|
0
|
12
|
8
|
0
|
6
|
7
|
3
|
4
|
5
|
7
|
67
|
0
|
67
|
20
|
3
|
Gabriel Guper
|
10
|
14
|
8
|
DQ
|
0
|
0
|
16
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
66
|
0
|
66
|
21
|
18
|
Ricardo Zylberman
|
7
|
3
|
9
|
0
|
4
|
7
|
3
|
5
|
4
|
5
|
8
|
3
|
58
|
3
|
55
|
22
|
11
|
Emílio Moreira
|
4
|
2
|
6
|
10
|
6
|
8
|
0
|
0
|
0
|
3
|
6
|
0
|
45
|
0
|
45
|
23
|
115
|
Fabio Grecco
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
10
|
41
|
0
|
41
|
24
|
1
|
Pedro Mac Dowell
|
14
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
19
|
0
|
19
|
25
|
1
|
André Ferreira
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
0
|
11
|
26
|
121
|
Denis Ferrer
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
0
|
8
Campeonato da Sprint Challenge Sport
Cecília Rabelo conquistou o título da classe Sport da Porsche Cup Sprint Challenge em 2026, encerrando a temporada com 116 pontos. A pilota superou Neto Heil por apenas três tentos, enquanto Marco Mascari completou o top 3 do campeonato, com 100.
Gabriel Cestari, que somou 36 pontos nas duas corridas da última etapa em Interlagos, terminou o ano na quarta colocação, com 93 pontos, seguido por Nicholas Garfinkel, com 84.
Raphael Bernardes (65), Cláudio Simão (58), Lucas Castellani (53), Gabriel Guper (44) e Dilson Peres Jr. (43) completaram o top 10. Diferentemente da classificação geral da Sprint Challenge, nenhum piloto da Sport teve pontos eliminados pelos descartes.
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
ET1 C1
|
ET1 C2
|
ET2 C1
|
ET2 C2
|
ET3 C1
|
ET3 C2
|
ET5 C1
|
ET5 C2
|
ET7 C1
|
ET7 C2
|
ET9 C1
|
ET9 C2
|
Total
|
Descartes
|
Pontuação
|
1
|
98
|
Cecília Rabelo
|
18
|
15
|
13
|
12
|
7
|
13
|
0
|
10
|
13
|
4
|
0
|
11
|
116
|
0
|
116
|
2
|
331
|
Neto Heil
|
13
|
10
|
15
|
0
|
DQ
|
15
|
13
|
0
|
6
|
15
|
13
|
13
|
113
|
0
|
113
|
3
|
15
|
Marco Mascari
|
15
|
0
|
11
|
8
|
6
|
18
|
11
|
0
|
11
|
0
|
15
|
5
|
100
|
0
|
100
|
4
|
16
|
Gabriel Cestari
|
0
|
0
|
7
|
6
|
15
|
4
|
5
|
3
|
7
|
10
|
18
|
18
|
93
|
0
|
93
|
5
|
10
|
Nicholas Garfinkel
|
0
|
8
|
0
|
10
|
0
|
0
|
18
|
15
|
18
|
0
|
0
|
15
|
84
|
0
|
84
|
6
|
100
|
Raphael Bernardes
|
7
|
6
|
0
|
0
|
18
|
9
|
9
|
DQ
|
5
|
0
|
11
|
0
|
65
|
0
|
65
|
7
|
58
|
Cláudio Simão
|
9
|
2
|
9
|
3
|
9
|
5
|
0
|
0
|
15
|
6
|
0
|
0
|
58
|
0
|
58
|
8
|
23
|
Lucas Castellani
|
4
|
4
|
6
|
0
|
11
|
0
|
0
|
DQ
|
9
|
12
|
0
|
7
|
53
|
0
|
53
|
9
|
3
|
Gabriel Guper
|
5
|
12
|
0
|
DQ
|
0
|
0
|
15
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
44
|
0
|
44
|
10
|
91
|
Dilson Peres Jr.
|
0
|
0
|
5
|
1
|
5
|
6
|
6
|
8
|
0
|
8
|
4
|
0
|
43
|
0
|
43
|
11
|
777
|
Marcelo Bentivoglio
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
3
|
6
|
3
|
2
|
7
|
9
|
41
|
0
|
41
|
12
|
7
|
Adriano Valverde
|
0
|
0
|
4
|
0
|
13
|
0
|
7
|
0
|
4
|
1
|
6
|
0
|
35
|
0
|
35
|
13
|
4
|
Charles Gruenberg
|
6
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3
|
4
|
4
|
0
|
3
|
5
|
4
|
35
|
0
|
35
|
14
|
78
|
Enrico Pedrosa
|
0
|
0
|
18
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33
|
0
|
33
|
15
|
115
|
Fabio Grecco
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
6
|
22
|
0
|
22
|
16
|
222
|
Eldo Umbelino
|
3
|
1
|
0
|
4
|
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
16
|
0
|
16
|
17
|
1
|
Pedro Mac Dowell
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
0
|
11
|
18
|
18
|
Ricardo Zylberman
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
6
|
0
|
6
|
19
|
11
|
Emílio Moreira
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
19
|
121
|
Denis Ferrer
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
21
|
1
|
André Ferreira
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
Campeonato da Sprint Challenge Rookie
|
Pos.
|
Nº
|
Piloto
|
ET1 C1
|
ET1 C2
|
ET2 C1
|
ET2 C2
|
ET3 C1
|
ET3 C2
|
ET5 C1
|
ET5 C2
|
ET7 C1
|
ET7 C2
|
ET9 C1
|
ET9 C2
|
Total
|
Descartes
|
Pontuação
|
1
|
16
|
Gabriel Cestari
|
0
|
0
|
15
|
15
|
15
|
9
|
11
|
8
|
13
|
12
|
18
|
18
|
134
|
0
|
134
|
2
|
100
|
Raphael Bernardes
|
15
|
15
|
4
|
0
|
18
|
15
|
18
|
DQ
|
11
|
2
|
15
|
7
|
120
|
2
|
118
|
3
|
58
|
Cláudio Simão
|
18
|
8
|
18
|
10
|
9
|
11
|
0
|
0
|
18
|
8
|
0
|
6
|
106
|
0
|
106
|
4
|
23
|
Lucas Castellani
|
11
|
12
|
13
|
0
|
11
|
5
|
5
|
DQ
|
15
|
15
|
0
|
13
|
100
|
0
|
100
|
5
|
91
|
Dilson Peres Jr.
|
4
|
0
|
11
|
6
|
7
|
13
|
13
|
15
|
6
|
10
|
7
|
0
|
92
|
0
|
92
|
6
|
4
|
Charles Gruenberg
|
13
|
10
|
6
|
0
|
5
|
7
|
9
|
10
|
5
|
6
|
9
|
11
|
91
|
5
|
86
|
7
|
777
|
Marcelo Bentivoglio
|
6
|
3
|
0
|
0
|
0
|
18
|
7
|
12
|
7
|
4
|
13
|
15
|
85
|
0
|
85
|
8
|
7
|
Adriano Valverde
|
3
|
4
|
9
|
0
|
13
|
6
|
15
|
0
|
9
|
3
|
11
|
0
|
73
|
0
|
73
|
9
|
222
|
Eldo Umbelino
|
9
|
6
|
0
|
12
|
6
|
0
|
6
|
4
|
3
|
0
|
4
|
9
|
59
|
0
|
59
|
10
|
18
|
Ricardo Zylberman
|
7
|
2
|
7
|
0
|
0
|
3
|
4
|
3
|
4
|
1
|
6
|
5
|
42
|
0
|
42
|
11
|
11
|
Emílio Moreira
|
5
|
1
|
5
|
8
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
32
|
0
|
32
|
12
|
121
|
Denis Ferrer
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
0
|
6
|
13
|
1
|
André Ferreira
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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