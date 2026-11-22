O calendário da Sprint Challenge da Porsche Cup chegou ao fim neste domingo (22) coroando Gerson Campos como o campeão na categoria geral, Gabriel Cestari na Rookie e Cecilia Rabelo na Sport. Mas como ficou a tabela?

Campeonato da Sprint Challenge

Gerson Campos encerrou a temporada 2026 com 266 pontos, conquistando o título com uma vantagem de 54 tentos sobre Daniel Neumann, vice-campeão. O campeão somou 298 pontos ao longo do ano, dos quais 32 foram eliminados com os descartes.

A disputa pelo vice-campeonato, por outro lado, foi apertada. Neumann terminou com 212 pontos, apenas um a mais que Enrico Pedrosa, terceiro colocado na classificação geral.

Caio Castro fechou a temporada na quarta posição, com 191 pontos, seguido por Will Cesar, com 175. Cecília Rabelo (156), Sadak Leite (148), Marco Mascari (137), Neto Heil (136) e Gabriel Cestari (130) completaram o top 10 do campeonato.

Ao todo, 26 pilotos pontuaram ao longo da temporada, que contou com 12 corridas válidas para a classificação apresentada.

Pos. Nº Piloto ET1 C1 ET1 C2 ET2 C1 ET2 C2 ET3 C1 ET3 C2 ET5 C1 ET5 C2 ET7 C1 ET7 C2 ET9 C1 ET9 C2 Total Descartes Pontuação 1 82 Gerson Campos 28 25 25 14 23 28 28 25 28 18 28 28 298 32 266 2 21 Daniel Neumann 25 22 23 0 28 DQ 23 14 23 20 25 23 226 14 212 3 78 Enrico Pedrosa 0 0 28 25 17 0 25 22 25 25 23 21 211 0 211 4 22 Caio Castro 23 0 21 9 25 25 14 6 21 22 0 25 191 0 191 5 134 Will Cesar 19 16 19 20 21 0 19 11 17 0 16 17 175 0 175 6 98 Cecília Rabelo 17 18 16 22 11 19 4 16 14 10 7 13 167 11 156 7 66 Sadak Leite 21 20 4 0 19 0 21 4 19 0 21 19 148 0 148 8 15 Marco Mascari 16 5 15 16 10 23 13 0 13 1 17 9 138 1 137 9 331 Neto Heil 15 13 17 0 DQ 21 15 3 10 16 15 14 139 3 136 10 16 Gabriel Cestari 0 0 13 13 15 12 9 9 11 13 19 16 130 0 130 11 10 Nicholas Garfinkel 6 12 3 18 0 0 17 20 16 2 4 15 113 0 113 12 100 Raphael Bernardes 12 11 5 0 16 16 12 DQ 9 6 14 6 107 5 102 13 58 Cláudio Simão 13 8 14 11 12 13 0 0 15 11 0 5 102 0 102 14 23 Lucas Castellani 9 10 12 0 13 9 5 DQ 12 14 0 11 95 0 95 15 91 Dilson Peres Jr. 3 0 11 8 9 14 10 13 6 12 9 0 95 0 95 16 4 Charles Gruenberg 11 9 7 0 7 11 8 10 5 9 10 8 95 5 90 17 777 Marcelo Bentivoglio 5 4 0 0 0 17 7 12 7 8 12 12 84 0 84 18 7 Adriano Valverde 0 6 10 0 14 10 11 0 8 7 11 0 77 0 77 19 222 Eldo Umbelino 8 7 0 12 8 0 6 7 3 4 5 7 67 0 67 20 3 Gabriel Guper 10 14 8 DQ 0 0 16 18 0 0 0 0 66 0 66 21 18 Ricardo Zylberman 7 3 9 0 4 7 3 5 4 5 8 3 58 3 55 22 11 Emílio Moreira 4 2 6 10 6 8 0 0 0 3 6 0 45 0 45 23 115 Fabio Grecco 0 0 0 0 3 15 0 0 0 0 13 10 41 0 41 24 1 Pedro Mac Dowell 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 0 19 25 1 André Ferreira 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11 0 11 26 121 Denis Ferrer 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8

Campeonato da Sprint Challenge Sport

Cecília Rabelo conquistou o título da classe Sport da Porsche Cup Sprint Challenge em 2026, encerrando a temporada com 116 pontos. A pilota superou Neto Heil por apenas três tentos, enquanto Marco Mascari completou o top 3 do campeonato, com 100.

Gabriel Cestari, que somou 36 pontos nas duas corridas da última etapa em Interlagos, terminou o ano na quarta colocação, com 93 pontos, seguido por Nicholas Garfinkel, com 84.

Raphael Bernardes (65), Cláudio Simão (58), Lucas Castellani (53), Gabriel Guper (44) e Dilson Peres Jr. (43) completaram o top 10. Diferentemente da classificação geral da Sprint Challenge, nenhum piloto da Sport teve pontos eliminados pelos descartes.

Pos. Nº Piloto ET1 C1 ET1 C2 ET2 C1 ET2 C2 ET3 C1 ET3 C2 ET5 C1 ET5 C2 ET7 C1 ET7 C2 ET9 C1 ET9 C2 Total Descartes Pontuação 1 98 Cecília Rabelo 18 15 13 12 7 13 0 10 13 4 0 11 116 0 116 2 331 Neto Heil 13 10 15 0 DQ 15 13 0 6 15 13 13 113 0 113 3 15 Marco Mascari 15 0 11 8 6 18 11 0 11 0 15 5 100 0 100 4 16 Gabriel Cestari 0 0 7 6 15 4 5 3 7 10 18 18 93 0 93 5 10 Nicholas Garfinkel 0 8 0 10 0 0 18 15 18 0 0 15 84 0 84 6 100 Raphael Bernardes 7 6 0 0 18 9 9 DQ 5 0 11 0 65 0 65 7 58 Cláudio Simão 9 2 9 3 9 5 0 0 15 6 0 0 58 0 58 8 23 Lucas Castellani 4 4 6 0 11 0 0 DQ 9 12 0 7 53 0 53 9 3 Gabriel Guper 5 12 0 DQ 0 0 15 12 0 0 0 0 44 0 44 10 91 Dilson Peres Jr. 0 0 5 1 5 6 6 8 0 8 4 0 43 0 43 11 777 Marcelo Bentivoglio 0 0 0 0 0 11 3 6 3 2 7 9 41 0 41 12 7 Adriano Valverde 0 0 4 0 13 0 7 0 4 1 6 0 35 0 35 13 4 Charles Gruenberg 6 3 0 0 3 3 4 4 0 3 5 4 35 0 35 14 78 Enrico Pedrosa 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 15 115 Fabio Grecco 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 9 6 22 0 22 16 222 Eldo Umbelino 3 1 0 4 4 0 0 1 0 0 0 3 16 0 16 17 1 Pedro Mac Dowell 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 18 18 Ricardo Zylberman 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 6 19 11 Emílio Moreira 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 19 121 Denis Ferrer 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 21 1 André Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campeonato da Sprint Challenge Rookie

Gabriel Cestari conquistou o título da classe Rookie da Porsche Cup Sprint Challenge em 2026, encerrando a temporada com 134 pontos. O piloto somou 36 tentos nas duas corridas da última etapa, em Interlagos, e terminou o campeonato com 16 de vantagem sobre Raphael Bernardes.

O vice-campeão acumulou 120 pontos ao longo do ano, mas perdeu dois com os descartes, fechando a temporada com 118. Cláudio Simão completou o top 3, com 106 pontos, seguido por Lucas Castellani, com 100, e Dilson Peres Jr., com 92.

Charles Gruenberg (86), Marcelo Bentivoglio (85), Adriano Valverde (73), Eldo Umbelino (59) e Ricardo Zylberman (42) completaram o top 10. Dos 13 pilotos presentes na classificação final, apenas Bernardes e Gruenberg tiveram redução na pontuação em função dos descartes.

Pos. Nº Piloto ET1 C1 ET1 C2 ET2 C1 ET2 C2 ET3 C1 ET3 C2 ET5 C1 ET5 C2 ET7 C1 ET7 C2 ET9 C1 ET9 C2 Total Descartes Pontuação 1 16 Gabriel Cestari 0 0 15 15 15 9 11 8 13 12 18 18 134 0 134 2 100 Raphael Bernardes 15 15 4 0 18 15 18 DQ 11 2 15 7 120 2 118 3 58 Cláudio Simão 18 8 18 10 9 11 0 0 18 8 0 6 106 0 106 4 23 Lucas Castellani 11 12 13 0 11 5 5 DQ 15 15 0 13 100 0 100 5 91 Dilson Peres Jr. 4 0 11 6 7 13 13 15 6 10 7 0 92 0 92 6 4 Charles Gruenberg 13 10 6 0 5 7 9 10 5 6 9 11 91 5 86 7 777 Marcelo Bentivoglio 6 3 0 0 0 18 7 12 7 4 13 15 85 0 85 8 7 Adriano Valverde 3 4 9 0 13 6 15 0 9 3 11 0 73 0 73 9 222 Eldo Umbelino 9 6 0 12 6 0 6 4 3 0 4 9 59 0 59 10 18 Ricardo Zylberman 7 2 7 0 0 3 4 3 4 1 6 5 42 0 42 11 11 Emílio Moreira 5 1 5 8 4 4 0 0 0 0 5 0 32 0 32 12 121 Denis Ferrer 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6 13 1 André Ferreira 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

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