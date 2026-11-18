A Porsche Cup volta ao traçado de Interlagos para o fim de semana com as categorias Sprint Challenge e Sprint Trophy para definir os campeões de 2027 e realizar a prova que havia sido cancelada no início da temporada - marcada para acontecer em Goiânia.

O campeonato da Sprint Challenge ainda está em aberto, com Gerson Campos tendo as duas mãos na taça e o maior número de pontos somados ao longo do ano. O piloto conquistou 247, enquanto o segundo colocado Daniel Neumann tem apenas 198, exatamente quatro a mais que Enrico Pedrosa.

Neylson Almeida lidera a tabela da Sprint Trophy, tendo somado 100 pontos nas três etapas que a Sprint Trophy teve ao longo do ano. Sergio Laurentys e Marcelo Kairis completam o top 3.

As classificações e corridas do fim de semana da Porsche Cup você pode acompanhar nas transmissões ao vivo no canal do YouTube do Motorsport.com Brasil.

Horários da Porsche Cup de Interlagos

Dia Horário Atividade CATEGORIA Sexta-feira 16h15 Treino Livre 1 Porsche Sprint Challenge Sábado 09h00 Classificação Porsche Sprint Challenge Sábado 10h10 Classificação Porsche Sprint Trophy Sábado 12h45 Corrida 1 Porsche Sprint Challenge Sábado 13h25 Corrida 1 Porsche Sprint Trophy Domingo 09h30 Corrida 2 Porsche Sprint Challenge Domingo 10h10 Corrida 2 Porsche Sprint Trophy Domingo 13h10 Corrida 3 Porsche Sprint Challenge

Fórmula 4 Brasileira

O fim de semana da Porsche será dividido com as atividades da Fórmula 4 Brasileira e nesta matéria você encontra todos os horários e como acompanhar tudo o que acontece na pista paulista.

Fausto Arnaudo está liderando o campeonato com 185 pontos, enquanto Bernardo Gentil Porto e Pietro Mesquista estão separados por cinco - 134 para o segundo colocado e 129 para o terceiro.

A etapa de Interlagos poderá ser assistida no canal fechado BandSports.

Dia Horário Atividade Sexta-feira 80h30 Treino Livre 1 Sexta-feira 17h00 Treino Livre 2 Sábado 10h45 Classificação Sábado 14h15 Corrida 1 Domingo 08h30 Corrida 2 Domingo 16h00 Corrida 3

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