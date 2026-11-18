Veja horários e onde assistir à Porsche Cup e F4 Brasileira em Interlagos
Etapa fecha o calendário das sprints da Porsche Cup
Neylson Almeida
Foto de: Rafael Gagliano
A Porsche Cup volta ao traçado de Interlagos para o fim de semana com as categorias Sprint Challenge e Sprint Trophy para definir os campeões de 2027 e realizar a prova que havia sido cancelada no início da temporada - marcada para acontecer em Goiânia.
O campeonato da Sprint Challenge ainda está em aberto, com Gerson Campos tendo as duas mãos na taça e o maior número de pontos somados ao longo do ano. O piloto conquistou 247, enquanto o segundo colocado Daniel Neumann tem apenas 198, exatamente quatro a mais que Enrico Pedrosa.
Neylson Almeida lidera a tabela da Sprint Trophy, tendo somado 100 pontos nas três etapas que a Sprint Trophy teve ao longo do ano. Sergio Laurentys e Marcelo Kairis completam o top 3.
As classificações e corridas do fim de semana da Porsche Cup você pode acompanhar nas transmissões ao vivo no canal do YouTube do Motorsport.com Brasil.
Horários da Porsche Cup de Interlagos
|Dia
|Horário
|Atividade
|CATEGORIA
|Sexta-feira
|16h15
|Treino Livre 1
|Porsche Sprint Challenge
|Sábado
|09h00
|Classificação
|Porsche Sprint Challenge
|Sábado
|10h10
|Classificação
|Porsche Sprint Trophy
|Sábado
|12h45
|Corrida 1
|Porsche Sprint Challenge
|Sábado
|13h25
|Corrida 1
|Porsche Sprint Trophy
|Domingo
|09h30
|Corrida 2
|Porsche Sprint Challenge
|Domingo
|10h10
|Corrida 2
|Porsche Sprint Trophy
|Domingo
|13h10
|Corrida 3
|Porsche Sprint Challenge
Fórmula 4 Brasileira
O fim de semana da Porsche será dividido com as atividades da Fórmula 4 Brasileira e nesta matéria você encontra todos os horários e como acompanhar tudo o que acontece na pista paulista.
Fausto Arnaudo está liderando o campeonato com 185 pontos, enquanto Bernardo Gentil Porto e Pietro Mesquista estão separados por cinco - 134 para o segundo colocado e 129 para o terceiro.
A etapa de Interlagos poderá ser assistida no canal fechado BandSports.
|Dia
|Horário
|Atividade
|Sexta-feira
|80h30
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|17h00
|Treino Livre 2
|Sábado
|10h45
|Classificação
|Sábado
|14h15
|Corrida 1
|Domingo
|08h30
|Corrida 2
|Domingo
|16h00
|Corrida 3
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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