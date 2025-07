Wagner Pontes vai ao pódio com a Porsche Cup em Portugal

Piloto que vive sua primeira temporada na categoria Carrera da Porsche Cup, Wagner Pontes garantiu mais um pódio em 2025. O dono do Porsche #99 foi o quinto colocado entre os pilotos da classe Rookie na corrida que abriu a quarta etapa do campeonato Sprint, disputada no último final de semana no Autódromo de Portimão, em Portugal.

Na corrida de sábado, Wagner superou alguns desafios para completar a disputa com a quinta colocação, garantindo a terceira etapa seguida subindo ao pódio em pelo menos uma corrida. No domingo, após se recuperar de um incidente, o piloto tomou a liderança. Um problema de motor nos minutos finais, ocasionado pelo calor acima dos 40°C em Portimão, impediu a vitória.

“No sábado, conseguimos um pódio com um quinto lugar, mesmo enfrentando problemas ao longo da corrida. No domingo, eu tive um acidente no meio da prova, na curva 5. Caí para último, me recuperei e assumi a liderança. Nos minutos finais, meu motor explodiu. Estou muito feliz com o ritmo, pois cair para o final do grid e superar todo mundo ao ponto de assumir a liderança, é positivo. As máquinas, em um calor como esse, também sofrem”, disse Wagner.

“Temos que tirar o chapéu para a estrutura do autódromo de Portimão. É impressionante. A pista é uma montanha russa, com muitas subidas e decidas e com um traçado bastante técnico”, completou Wagner Pontes.

A Porsche Cup dá sequência à temporada 2025 já no próximo final de semana, novamente em Portimão, com a primeira prova de Endurance do ano. Já a próxima etapa Sprint está marcada para os dias 28 e 29 de agosto, no Circuito do Estoril, também em Portugal.

ENTREVISTA: DIOGO MOREIRA detalha 1ª VITÓRIA na Moto2! TÍTULO vem aí? MARC triunfa, Martín AMEAÇADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala tudo sobre VITÓRIA de DIOGO MOREIRA na Moto2 e mais um triunfo de MARC MÁRQUEZ:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!