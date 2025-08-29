Zanon disputa o pódio no Estoril e destaca ritmo competitivo na temporada 2025 da Porsche Cup
Em ano de estreia na Carrera Sport, rio-pretense tem o maior desafio de sua carreira
Nesta sexta-feira (29) Gustavo Zanon encerrou sua participação na sexta da etapa da Porsche Carrera Cup, no Estoril, em Portugal, com a disputa da corrida 2. O piloto do carro #24 ocupava o quinto lugar na classe Sport até ser atrapalhado por um concorrente, recebendo a bandeirada no 13º posto.
A etapa em Portugal começou na quinta-feira com os treinos classificatórios e a primeira corrida.
Na corrida 1, Zanon largou bem e tinha expectativa de escalar o pelotão. Mas acabou atingido por outro concorrente logo no início e foi forçado a se retirar da disputa. Posteriormente, o adversário foi desclassificado da prova pelo incidente.
Na segunda prova, partindo do 20º lugar geral e 13º da Carrera Sport, Zanon tinha como meta escalar o pelotão em busca do melhor resultado possível.
A corrida começou com muitas disputas e logo na segunda volta aconteceu a intervenção do safety car devido a múltiplos acidentes, mas o carro #24 passou ileso a com uma largada espetacular avançou para o oitavo lugar da classe e 15º geral. Duas voltas mais tarde a prova foi retomada e Gustavo Zanon avançou uma posição.
Na quinta volta aconteceu uma nova intervenção do carro de segurança, a corrida foi retomada faltando apenas 10 minutos para fim e Zanon já era o sexto na Carrera Sport e 13º colocado geral, sendo um dos destaques da prova.
O piloto rio-pretense seguia sua escalada e ocupava a posição de pódio da Carrera Sport com o quinto lugar.
Então o carro de segurança retornou à pista, após contato entre os carros #80 e #100. Gustavo Zanon, com o #24, lutava por seu primeiro pódio da Sport e teve que tomar ação evasiva perdendo muito terreno. Após 14 voltas completadas Gustavo Zanon recebeu a bandeira quadriculada no 13º lugar da classe Sport.
“Esse ano tem sido desafiador: por um lado, mostramos que temos ritmo competitivo para a categoria, mas também enfrentamos percalços no caminho. No início da corrida o ritmo estava muito bom, consegui largar bem, escalar posições e andar rápido. No fim, senti que outro concorrente iria me ultrapassar e deixei espaço, mas acabou acontecendo um incidente e, ao desviar, acabei sendo acertado".
"Tudo o que havíamos conquistado acabou se perdendo. Acho que está difícil buscar pódio esse ano, mas levo como lição. A carreira de piloto não se define em uma temporada. Existem anos de luta e anos de glória e tenho certeza de que o próximo será um ano de glória".
O próximo compromisso do piloto pela Porsche Cup acontece nos dias 08 e 09 de novembro, em Interlagos, na etapa preliminar ao GP São Paulo de Fórmula 1.
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP da Holanda
NASCAR se compromete a não comercializar charters da 23XI e da Front Row caso equipes vençam processo
F1: Red Bull dá atualização sobre companheiro de Verstappen para 2026
F1 - Bortoleto faz avaliação "positiva" de treinos na Holanda, mas reconhece: 'Pista que aceita poucos erros'
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários