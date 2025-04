Gustavo Zanon retorna ao Autódromo Velocitta neste fim de semana para a segunda etapa da Porsche Carrera Cup 2025. Na sua primeira experiência na divisão intermediária da categoria Carrera Cup, o piloto do carro #24 demonstrou resiliência e habilidade ao ganhar cinco posições na primeira corrida da temporada.

Atualmente, Zanon ocupa a 12ª posição no campeonato, com 17 pontos, e segue focado em evoluir ainda mais para brigar pelo top 10 na categoria mais competitiva do evento e conquistar mais pontos na classe Sport.

A programação da etapa começa na sexta-feira (04) com um treino livre. No sábado (05), acontecem a qualificação e a primeira corrida. Já no domingo (06), os pilotos retornam à pista para a disputa da segunda prova.

"A expectativa é boa. Tivemos um fim de semana positivo na primeira etapa, com muitos ajustes no carro, o que nos permitiu entender vários aspectos importantes. Correr novamente após apenas 15 dias é uma vantagem, já que normalmente ficamos um ou dois meses parados—e, neste caso, estávamos há cinco meses sem competir. Isso nos ajuda bastante a manter o ritmo. Estamos andando bem e temos grandes chances de brigar pelo pódio neste fim de semana."

As corridas da classe Carrera terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

