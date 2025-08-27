Em sua reta final, a Porsche Cup C6 Bank tem uma novidade em seu regulamento para as duas últimas etapas: o fim do grid invertido e a realização de duas tomadas de tempo. Essas circunstâncias favorecem a jornada do piloto rio-pretense, Gustavo Zanon, nesta quinta-feira (28), no Estoril. Ele carrega uma punição de 10 posições no grid da etapa anterior, no Algarve, mas isso só afetará seu desempenho na corrida 1, onde espera fazer uma prova de recuperação para ganhar terreno.

Já a corrida 2 terá uma sessão de classificação dedicada, e para essa ocasião o competidor poupou um jogo de pneus. A estratégia é largar o mais na frente possível e seguir somando pontos importantes na Carrera Sport.

“Estoril é uma pista fantástica, extremamente técnica e ao mesmo tempo muito divertida. Andamos muito bem aqui no ano passado e acredito que estou com um bom ritmo para a classificação. Infelizmente tenho uma penalização de dez posições no grid da primeira corrida, mas a nova dinâmica do quali pode nos ajudar a conquistar um resultado interessante na segunda prova. Isso faz parte do esporte, então o foco agora é aproveitar esse autódromo icônico e buscar boas corridas no fim de semana.”

A programação no GP de Cascais, nesta quinta-feira (28), prevê as duas sessões de classificação, a partir das 6h20 (horário de Brasília), seguidas da corrida 1. Na sexta-feira (29), as atividades da 6ª etapa da Porsche Cup C6 Bank encerram com a corrida 2, às 06h35. Todas as atividades terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

