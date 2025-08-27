Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

Zanon prepara o Porsche #24 para ritmo de prova e classificação no Estoril

Em ano de estreia na Carrera Sport, rio-pretense busca consolidar crescimento na reta final da temporada

Editado:
Gustavo Zanon

Em sua reta final, a Porsche Cup C6 Bank tem uma novidade em seu regulamento para as duas últimas etapas: o fim do grid invertido e a realização de duas tomadas de tempo. Essas circunstâncias favorecem a jornada do piloto rio-pretense, Gustavo Zanon, nesta quinta-feira (28), no Estoril. Ele carrega uma punição de 10 posições no grid da etapa anterior, no Algarve, mas isso só afetará seu desempenho na corrida 1, onde espera fazer uma prova de recuperação para ganhar terreno.

Leia também:

Já a corrida 2 terá uma sessão de classificação dedicada, e para essa ocasião o competidor poupou um jogo de pneus. A estratégia é largar o mais na frente possível e seguir somando pontos importantes na Carrera Sport.

“Estoril é uma pista fantástica, extremamente técnica e ao mesmo tempo muito divertida. Andamos muito bem aqui no ano passado e acredito que estou com um bom ritmo para a classificação. Infelizmente tenho uma penalização de dez posições no grid da primeira corrida, mas a nova dinâmica do quali pode nos ajudar a conquistar um resultado interessante na segunda prova. Isso faz parte do esporte, então o foco agora é aproveitar esse autódromo icônico e buscar boas corridas no fim de semana.”

A programação no GP de Cascais, nesta quinta-feira (28), prevê as duas sessões de classificação, a partir das 6h20 (horário de Brasília), seguidas da corrida 1. Na sexta-feira (29), as atividades da 6ª etapa da Porsche Cup C6 Bank encerram com a corrida 2, às 06h35. Todas as atividades terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Muller fala sobre o primeiro dia de atividades da Porsche Carrera Cup no Estoril
Próximo artigo AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

Principais comentários

Últimas notícias

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Misc Rally
Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

PCUP Porsche Cup
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

F1 Fórmula 1
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros