VÍDEO: Piloto levanta voo e bate no muro de Indianápolis em prova da Indy Pro 2000

Nesta sexta-feira foi realizada a corrida 1 da etapa de Indianápolis (misto) da Indy Pro 2000, considerada a terceira categoria a caminho da IndyCar. Faltando poucos giros para o final, o novato Braden Eves, de 21 anos, disputava posição com Danial Frost. Ambos acabaram se tocando próximo da entrada da reta principal e Eves levantou voo, girou pelo ar e atingiu o muro.

O campeão da USF 2000 do ano passado foi atendido na hora, levado ao centro médico do autódromo e, em seguida, ao hospital, para melhor avaliação. Já pelo rádio ele informou à equipe que estava bem e mesmo após ser levado ao hospital, apresentava plena consciência.

A corrida foi interrompida e encerrada logo em seguida.

Veja como foi o acidente:

