Após capotar, Lucas Moraes é o quarto na penúltima etapa do Rally do Marrocos

O brasileiro Lucas Moraes terminou na quarta colocação a quarta e penúltima etapa do Rally do Marrocos, disputada nesta sexta-feira na região de Zagora. O piloto da Dacia Sandriders completou os 318 quilômetros da especial cronometrada em 3h05min28s, 2min46s atrás do vencedor do dia, o sueco Mattias Ekström (3h02min42s).

O resultado veio após o capotamento sofrido na terceira etapa, disputada na quinta-feira. Lucas liderava a prova quando atingiu uma vala a 15 quilômetros da chegada. Com a ajuda do companheiro de equipe Nasser Al-Attiyah, o carro foi recolocado sobre as quatro rodas, mas o brasileiro não conseguiu concluir o percurso dentro do tempo limite, o que acarretou penalização e retirou a dupla da briga pela liderança da classificação geral.

Mesmo fora da disputa pelo título, Lucas e o navegador espanhol Pablo Moreno mantêm retrospecto de pontuação nas etapas, somando um segundo lugar (etapa 1) e duas quartas posições (etapas 2 e 4).

Para alinhar no grid nesta manhã, o veículo passou por reparos mecânicos e estruturais durante a madrugada. O piloto ressaltou o trabalho da equipe Dacia para viabilizar a largada. "Quero deixar um agradecimento a todo o time. Foi uma noite longa. Significa muito ter o carro inteiro e competitivo hoje, após o impacto de ontem", declarou.

Nesta sexta-feira, o brasileiro chegou a liderar em trechos intermediários, mas enfrentou uma área de navegação complexa, que reuniu os primeiros carros do pelotão, fechando em quarto lugar. O piloto foca agora a quinta e última etapa da prova, que acontece neste sábado (3 de outubro), com 259 km cronometrados em Zagora. "O ritmo de hoje foi muito bom e amanhã vamos acelerar para tentar vencer", afirmou.

O Rally do Marrocos é a quarta e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC). No país, Lucas Moraes conquistou, em 2025, o título mundial, inédito para o automobilismo brasileiro.

Classificação da Especial 4 – Zagora / Zagora (02/10)

Mattias Ekström (Suécia) – 3h02min42s

Henk Lategan (África do Sul) – 3h03min17s

Mitch Guthrie (Estados Unidos) – 3h05min24s

Lucas Moraes (Brasil) – 3h05min28s

Próxima etapa

03/10 – Etapa 5 (Final): Zagora / Zagora – 259 km de especial cronometrada

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