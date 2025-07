A ArcelorMittal é a nova parceira da equipe Mitsubishi Motors no Rally dos Sertões, uma das maiores competições off-road do mundo. O acordo envolve o patrocínio e, sobretudo, o desenvolvimento conjunto de uma nova aplicação em aço voltada para veículos de alto desempenho.

A aproximação entre as empresas partiu da própria Mitsubishi Motors, que buscou a ArcelorMittal para estudar a viabilidade de uso de aços de alta resistência em componentes estruturais da nova Triton Rally. O projeto técnico está em fase de desenvolvimento em conjunto com a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento (R&D) e a Diretoria Comercial da produtora de aço.

A proposta é substituir o aço atualmente utilizado no braço da suspensão dianteira do modelo por uma alternativa da ArcelorMittal: o aço S700 com espessura de 2,25 mm, que oferece resistência e leveza para aplicações severas. O novo componente, no entanto, ainda não será utilizado no veículo da temporada 2025, que larga no dia 26 de julho, em Goiânia (GO).

“O rali é uma competição de alto nível que se destaca pela diversidade de terrenos e um ambiente de corrida que está em constante mudança. Quando se trata de carros de rali, a segurança é uma prioridade absoluta e nós da ArcelorMittal estamos entusiasmados com o convite feito pela Mitsubishi para atuarmos em conjunto no desenvolvimento e aplicação de nossos aços inteligentes nos componentes da nova Triton Ultimate da Spinelli Racing. A suspensão é a parte mais exigida de um carro de rali e trazer leveza e resistência, com segurança, reforça o posicionando a ArcelorMittal como líder em inovação no esporte a motor", afirma João Bosco Reis da Silva, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal.

A colaboração com a Mitsubishi Motors amplia a presença da ArcelorMittal no setor automobilístico esportivo, que já inclui parcerias com a Stock Car e a Copa Truck. Todas essas iniciativas têm como objetivo promover o desenvolvimento e a aplicação real de soluções em aço para diferentes categorias e condições de uso.

A equipe oficial da Mitsubishi Motors, que compete com a Triton Ultimate Racing — modelo desenvolvido no Brasil pela Spinelli Racing — tem como piloto o pentacampeão do Sertões, Guiga Spinelli, ao lado do navegador português Paulo Fiuza. A preparação dos veículos é realizada na Fazenda Velocitta, onde a Spinelli Racing mantém estrutura dedicada à engenharia, projeto e fabricação de modelos de competição.

"Ter uma empresa séria e de renome como a ArcelorMittal como nossa parceira no Rally dos Sertões é um grande privilégio. A Mitsubishi Motors é a mais longeva patrocinadora da competição e nossos carros são, há décadas, a maioria no grid de largada. Agora com o apoio da maior produtora de aço do Brasil, essa história só se fortalece", afirma Fernando Julianelli, vice-presidente de branding e inovação da Mitsubishi Motors Brasil.

Realizado há mais de 30 anos, o Rally dos Sertões é o maior das Américas e o segundo maior do mundo, com percurso que atravessa regiões remotas e de difícil acesso no Brasil. A edição 2025 contará com cerca de 3.400 quilômetros de prova, em oito etapas, passando por três regiões do país. A chegada está prevista para o dia 3 de agosto, na Praia do Francês, em Alagoas.

