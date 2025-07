A edição de 2025 do Sertões, o maior rally das Américas, vai marcar a estreia de um novo participante de destaque. O apresentador e atleta da canoagem paralímpica, Fernando Fernandes, participará pela primeira vez da prova, disputando as especiais que compõem a Maratona.

Fernandes disputará as duas partes da Maratona, a quarta etapa do Sertões 2025. Seu trajeto começa no dia 30 de julho, entre Bom Jesus da Lapa e Xique-Xique, na Bahia, e termina no dia 31, com tendo Petrolina, em Pernambuco, como destino final.

Fernandes correrá em parceria com a Fifi Rally Team, que fez as adaptações necessárias ao UTV para o uso pelo apresentador e atleta.

Reconhecido por sua trajetória no esporte paralímpico, Fernando é tetracampeão mundial de paracanoagem (2009 a 2012), além de tricampeão pan-americano e tetracampeão sul-americano. Fora das águas, ele ganhou destaque na TV Globo liderando programas de aventura e alta performance, como a travessia do deserto do Saara com uma handbike adaptada e expedições pela Islândia.

