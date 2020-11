Máscara encharcada, macacão enlameado, assim como o tradicional capacete em azul, vermelho e branco. Rubens Barrichello superou um batismo de fogo em seu primeiro contato com o maior rally das Américas.

O bicampeão da Stock Car, vice-campeão mundial de F-1, encarou uma das mais exigentes especiais da história do Sertões. E trouxe o Buggy Giaffone V8 da equipe RMattheis ao fim da primeira perna da etapa Maratona, inteiro.

Foram quase seis horas e meia ao volante, depois de ter corrido na Argentina sábado e domingo. A façanha mereceu elogios não apenas de seu navegador Edu Bampi, mas também de nomes com experiência de sobra no rally: um dos primeiros a cumprimentá-lo foi o pentacampeão Guiga Spinelli.

Ainda que se trate de mundos diferentes, Rubinho deu mais uma mostra da capacidade de se adaptar a condições de aderência limitada que o fez brilhar no asfalto sob chuva.

E precisou exercitar um lado mecânico - a dupla sofreu um furo de pneu e precisou recolocar a correia do motor no lugar. Mesmo com os contratempos, concluíram o dia na 13ª posição geral entre os 38 carros e a sexta na categoria Open.

Após a etapa, Rubinho relembrou de sua infância, falando que brincou com a experiência no Sertões, mas destacou também os desafios da estreia.

"Quando eu era pequeno, ía para Interlagos e minha mãe falava para não brincar na lama. Hoje eu brinquei, e me diverti muito. Foi muito legal. Eu achava que a gente vinha lento e de repente estava ultrapassando outros carros, até aprendi a usar a buzina (o Stella, dispositivo para avisar a aproximação a quem vem à frente)".

"E com a tração 4x2 do buggy, muitos pontos estavam bem difíceis. Muitas vezes vinha abanando a traseira do carro nos galhos, havia muitos pontos estreitos. Ainda tivemos que trocar um pneu e recolocar a correia no lugar".

"Em alguns pontos vi gente que nos reconheceu e fez a maior festa quando passamos. Estou bastante cansado, mas muito feliz. Quando você vê todo mundo falando que foi uma etapa difícil, isso mostra que fizemos um trabalho bacana. E amanhã tem mais".

Na edição de 2020, o Sertões tem como foco ser o "Rally da Solidariedade". O maior rally das Amércias fez adaptações nas áreas esportiva, social e turística, com a introdução das bolhas e a introdução de medicina de qualidade para comunidades carentes do país.

O Sertões 2020 começou no Velocitta em Mogi Guaçu (SP) no último dia 30, terminando em Barreirinhas, no Maranhão, em 07 de novembro. No trajeto, passará também por Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Tocantins, com as bolhas sendo mantidos sob sigilo, para evitar aglomerações.

Rubens Barrichello no Sertões 2020 Photo by: Victor Eleutério

