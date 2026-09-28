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Rally News

Bruno Crivilin abre o Rally do Marrocos com vitória no prólogo

Em seu retorno ao W2RC, brasileiro Monster Energy Honda HRC é o mais rápido na Rally 2, além de quinto na geral; Primeira etapa será nesta terça (29/9)

Editado:
Bruno Crivilin

Bruno Crivilin

Foto de: HRC

Bruno Crivilin voltou a se destacar em seu retorno ao Mundial de Rally Raid. Nesta segunda-feira (28/9), o brasileiro do time Monster Energy Honda HRC venceu, na categoria Rally 2, o prólogo que abriu a disputa do Rally do Marrocos, a quarta prova da temporada. Mais do que isso, levou sua motocicleta Honda CRF450RX Rally à quinta posição geral entre os 129 inscritos sobre duas rodas.

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Ele e os demais competidores encararam percurso cronometrado de 16,7 quilômetros nas proximidades de Agadir – um aquecimento para os mais de 1.500 km contra o relógio ao longo das cinco etapas dos próximos dias.

O tempo de 11min30s1 registrado por Crivilin no prólogo foi sete décimos de segundo melhor que o do sul-africano Michael Docherty na Rally 2. Companheiro de equipe do brasileiro e líder do Mundial na categoria, o português Martim Ventura ficou com o terceiro lugar, logo à frente do outro piloto do time, o norte-americano Preston Campbell.

“Estou muito contente por começar assim, vencendo a categoria Rally 2 e com um top 5 na geral. O prólogo era bem rápido, parecido com o enduro, o que me ajudou. A navegação não tinha tantos CAPs (coordenadas de precisão) e foi mais fácil raciocinar com a planilha. Agora vou me preparar psicologicamente, descansar e ir em busca de mais na primeira etapa”, destacou.

O Rally do Marrocos é a segunda prova de Crivilin no Mundial. Em sua estreia – o Desafio Ruta 40, na Argentina –, ele venceu uma etapa e conquistou pódio inédito para o motociclismo brasileiro com a segunda posição na Rally 2. Em seguida, conquistou o Rally dos Sertões, ampliando vantagem no Brasileiro de Rally Raid.

Na classe Rally GP, o norte-americano Ricky Brabec foi o melhor representante da Monster Energy Honda HRC no prólogo do Rally do Marrocos, com a terceira posição. O espanhol Tosha Schareina foi o quarto, na frente do francês Adrien van Beveren.

Nesta terça-feira (29/9), a primeira etapa da corrida levará os competidores de Agadir a Zagora. Serão 636 km, dos quais 268 cronometrados. As quatro etapas seguintes serão em formato de laço, com largada e chegada em Zagora. Os vencedores desta edição serão conhecidos no sábado (3/1).

Campeonato Mundial de Rally Raid 2026
4ª prova / Rally do Marrocos

Prólogo – Resultados extraoficiais (três primeiros)

Categoria Rally 2
1 – #69 Bruno CRIVILIN (BRA) – 11:30.1 – Monster Energy Honda HRC – Honda CRF450RX Rally
2 – #19 Michael DOCHERTY (AFS) – 11:30.7
3 – #84 Martim VENTURA (POR) – 11:31.3 – Monster Energy Honda HRC – Honda CRF450RX Rally

Geral Motos
1 – #1 Daniel SANDERS (AUS) – 10:58.4
2 – #73 – Edgar CANET (ESP) – 11:10.2
3 – #9 Ricky BRABEC (EUA) – 11:11.0 – Monster Energy Honda HRC – Honda CRF450 RALLY
5 – #69 Bruno CRIVILIN (BRA) – 11:30.1 – Monster Energy Honda HRC – Honda CRF450RX Rally

Programação*

29/9 (Terça-feira)
Etapa 1 – Agadir / Zagora
Total: 636 km (especial: 268 km)

30/9 (Quarta-feira)
Etapa 2 – Zagora / Zagora
Total: 423 km (especial: 300 km)

1/10 (Quinta-feira)
Etapa 3 – Zagora / Zagora
Total: 592 km (especial: 364 km)

2/10 (Sexta-feira)
Etapa 4 – Zagora / Zagora
Total: 453 km (especial: 321 km)

3/10 (Sábado)
Etapa 5 – Zagora / Zagora
Total: 357 km (especial: 259 km)

TOTAL PERCURSO: 2.637 km
TOTAL ESPECIAIS: 1.530 km

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

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