Campeão mundial de Rally-Raid, Lucas Moraes disputará Sertões 2026

Atual campeão mundial de Rally-Raid, Lucas Moraes disputará o Sertões 2026 em busca do tetracampeonato da principal competição off-road do país. Sua participação marca um momento histórico para a prova, que terá, pela primeira vez, um campeão mundial da modalidade em seu grid.

Mais do que a disputa pelo quarto título, o retorno ao Sertões representa um reencontro com a competição que impulsionou sua carreira internacional. Foi nas estradas e trilhas brasileiras que Lucas chamou a atenção do cenário mundial, iniciando uma trajetória que o levaria à condição de piloto oficial de fábrica e, posteriormente, à conquista do título mundial.

"Desde o início da minha carreira, sempre tive o objetivo de contribuir para o crescimento do rally no Brasil. A conquista do título mundial representou um marco nessa trajetória, e retornar ao Sertões também faz parte desse propósito. Por isso, voltar agora como campeão do mundo torna esta edição ainda mais especial. Espero viver mais um grande Sertões e retribuir, dentro da prova, todo o carinho que sempre recebi", afirma.

A história de Lucas nos Sertões começou em 2018. Um ano depois, ele conquistou sua primeira vitória e, aos 29 anos, tornou-se o piloto mais jovem a vencer a competição. O segundo título veio em 2022, justamente na edição que celebrou os 30 anos do Sertões. Liderando praticamente toda a prova, Lucas viveu um dos momentos mais dramáticos de sua carreira ao manter a liderança mesmo após a quebra da direção hidráulica do carro, quando ainda restavam cerca de 190 quilômetros para o fim da disputa. Dois anos depois, conquistou o tricampeonato, resultado que consolidou seu nome entre os principais vencedores da história recente da prova.

A oportunidade de competir novamente no Brasil coincide com a pausa de verão da temporada no Campeonato Mundial. A etapa mais recente foi disputada no fim de maio, na Argentina, e o calendário será retomado em setembro, no Marrocos.

Nesta edição do Sertões, que acontece entre os dias 22 e 30 de agosto, com largada e chegada em Goiânia, Lucas reedita a parceria vitoriosa com o navegador Kaique Bentivoglio, com quem conquistou seus três títulos, e volta a competir pela MEM Sports, equipe comandada por seu pai, Marcos Moraes, também piloto e manager do time.

Diretor técnico do Sertões, Edgar Fabre destaca a ligação sentimental entre Lucas e o evento e a importância de sua participação, agora como campeão mundial. "Para nós é um imenso privilégio receber o Lucas no Sertões 2026. Fizemos parte da caminhada que o levou ao título inédito para o Brasil e, como ele próprio destaca, o Sertões foi a grande escola para que isso se tornasse possível, Sua história no maior rally das Américas vai muito além das participações e das três vitórias. E sua presença qualifica ainda mais um grid que conta com grandes nomes e máquinas da principal categoria do rally raid internacional”, afirma.

Sobre Lucas Moraes - É tricampeão do Sertões e atual campeão do Mundial de Rally Raid. Além do título conquistado em 2025, o piloto já havia encerrado o campeonato de 2024 na terceira colocação. É ainda o primeiro brasileiro a subir ao pódio e vencer etapas no Rally Dakar, a prova mais tradicional do rally mundial.

Sobre o Sertões - A história do maior rally das Américas teve início em 1993, quando 34 motociclistas encararam um percurso que ligou Campos do Jordão (SP) a Natal (RN). Ao longo dos anos seguintes, o Sertões incorporou a participação de carros, caminhões (descontinuada em 2015) e UTVs; ganhou em profissionalismo e estrutura e trouxe ao Brasil os principais nomes do rally raid mundial. A 34ª edição, entre 22 e 30 de agosto, desafiará pilotos e navegadores com um roteiro de cerca de 3.900 km que se inicia e termina em Goiânia. Cavalcante (GO); Luís Eduardo Magalhães (BA), Mateiros (TO), Porto Nacional (TO), Minaçu (GO), Niquelândia (GO) e Goianésia (GO) serão as cidades intermediárias.

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