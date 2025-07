A 33ª edição do Rally dos Sertões começa no próximo dia 26 de julho com o prólogo e o Super Prime em Goiânia (GO), marcando o retorno da largada à capital goiana após sete anos. A prova, que terá chegada na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), atravessará cinco estados e três regiões do país em um percurso total de 3.482 quilômetros, sendo 2.215 km de trechos cronometrados (especiais).

Parceira mais longeva da história do Sertões, a Mitsubishi Motors volta à disputa pelo terceiro ano consecutivo com a equipe Mitsubishi Spinelli Racing, liderada por Guiga Spinelli, dono de cinco títulos da prova (2003, 2004, 2010, 2011 e 2014). A bordo da Mitsubishi Triton Ultimate Racing, o piloto terá como navegador Youssef Haddad, chamado para a prova após a baixa médica do português Paulo Fiuza. Youssef tem três títulos ao lado de Spinelli e é o atual diretor de prova da Mitsubishi Cup.

Projetada e fabricada 100% no Brasil, a Triton Ultimate Racing é uma evolução direta do carro que estreou no Sertões 2024. “Esse é um segundo momento muito importante na história do carro. Ainda é um projeto novo, mas que já evoluiu muito desde a estreia. Vamos validar todo o trabalho que fizemos ao longo do ano, buscando desempenho e confiabilidade para enfrentar adversários fortíssimos”, afirmou Spinelli.

Para o chefe de equipe, André Bresser, as melhorias foram cruciais: “A edição do ano passado foi um verdadeiro laboratório. A partir dos dados coletados, mexemos em sistemas essenciais, como direção, suspensão, motor, peso e freios. A expectativa é de estar mais competitivo e lutar pela vitória”.

Youssef reforça que o traçado deste ano resgata o DNA do Sertões, bastante alinhado com o espírito 4x4 da Mitsubishi. “Esse é um rally técnico, com muita navegação e exigência mecânica. Largar de Goiânia e chegar ao Nordeste é o que faz o Sertões ser tão especial. Estou feliz de voltar a competir, ainda mais em uma edição tão desafiadora”, empolgou-se o navegador.

A competição seguirá por oito etapas com largada no dia 27 (domingo), passando por Unaí (MG), Januária (MG), Bom Jesus da Lapa (BA), Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Delmiro Gouveia (AL) e Marechal Deodoro (AL), entre 27 de julho e 3 de agosto.

Nos bastidores, as equipes de apoio da organização do evento terão papel fundamental. A Mitsubishi participa com uma frota de 45 picapes L200 Triton Sport, 116 unidades da Triton e 1 SUV Eclipse Cross, utilizados tanto no levantamento do trajeto como durante o evento, atravessando regiões isoladas e de difícil acesso para garantir suporte logístico aos competidores.

FICHA TÉCNICA - Mitsubishi Triton Ultimate Racing

Categoria: Ultimate (T1+)

Fabricante: Mitsubishi Motors - HPE/Spinelli Racing

Motor: V8 5.0 movido a gasolina PODIUM

Potência: 430 cv / 298 kW

Torque: 55,6 kgf.m / 550 N.m

ECU: Motec M182

Transmissão: Sadev 6 velocidades

Embreagem: AP Racing - multi discos

Diferenciais: Xtrac

Discos: AP Racing - ventilados

Pinças: PowerBrakes

Suspensão: Duplo A

Amortecedores: 8x Reiger Suspension

Molas: Reiger Suspension

Direção: Hidráulica

Rodas: Evo Corse Dakar Zero 17x8J

Pneus: BFGoodrich 37x12.50R17

Chassi: Tubular em cromo molibdênio

Carroceria: Fibra de carbono + kevlar

Comprimento/Largura/Altura: 4690 x 2279 x 1930 mm

Entre eixos: 3160 mm

Bitola: 1960 mm

Peso em ordem de marcha: 2.010 kg

Tanque: 530 litros

