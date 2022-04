Começa o RN1500, prova que cruza o Seridó rumo às dunas do RN

Carregar reprodutor de áudio

É fato raro no Brasil uma competição durar mais de duas décadas, especialmente envolvendo grandes investimentos dos participantes. Mas essa é a trajetória do RN1500, disputa já emblemática da Região Nordeste que, em 2022, realiza sua 24ª edição, reunindo equipes e pilotos de alto nível. Com um grid lotado de carros, motos e, em especial, os valentes UTVs, o RN1500 teve largada nesta quarta-feira (20) para cruzar a região do Seridó, entre o Sertão paraibano e o potiguar.

O editor recomenda: Tricampeão Rodrigo Varela confirma participação no Brasileiro de Rally Baja

Com um total de 1.288km de percurso, a prova terá encerramento na exótica paisagem da Costa das Dunas, culminando em Natal (RN), no próximo sábado. Nesta quarta-feira, os competidores largaram de Campina Grande em direção a Cabeceiras, ambas na Paraíba, terminando a jornada no final da tarde em Acari (RN) após 346km de trilhas. Problemas mecânicos ou erros de navegação faem a prova entrar noite adentro para os menos afortunados.

Primeiro dia

Após definirem a ordem de largada no prólogo realizado terça, os competidores enfrentam o primeiro dia de desafios. “De uma forma geral, esta prova sempre oferece percursos com piso difícil, cheio de pedras, e os problemas mais comuns são quebras de suspensão, furos de pneus e até batidas em alguma rocha maior, se você e seu navegador não forem cuidadosos”, resumiu Bruno Varela, atual campeão da prova na categoria UTV.

Ele conta com a navegação de Matheus Mazzei. Bruno é também o líder do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country, no qual o RN1500 corresponde à segunda etapa. A primeira foi em março, no interior de Minas Gerais.

“Esperamos que chova na edição deste ano, o que certamente não vai fazer as coisas mais fáceis. Mas é pra isso que a gente está aqui: encarar tudo e se superar”, segue o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

114 veículos

Com três vitórias ao longo de 23 edições, a equipe do atual campeão é uma das mais bem sucedidas do RN1500, prova das mais complexas do off-road nacional. As outras duas vitórias foram registradas pelo pai de Bruno, o tricampeão mundial Reinaldo Varela, vencedor em 2011 e 2016.

No total, a edição 2022 do RN1500 contará com 114 veículos, sendo 12 carros, 36 motos e 66 UTVs, veículo que tem dominado o cenário do off-road brasileiro e que é a divisão que mais cresce no cenário internacional.

ALPINE VEM COM TUDO? Verstappen e Sainz 'DE VOLTA' em ÍMOLA? Veja o que está em jogo no GP | F1 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: