Competições do Rally dos Sertões farão parte do Mundial de Cross Country

Nesta sexta-feira a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciou o calendário provisório do Mundial de Cross Country para a temporada 2020. A novidade ficou com a volta do Brasil, após seis anos, com o Rally dos Sertões, a competição da modalidade de maior sucesso do país, nas motos, UTVs e quadriciclos.

O Sertões será a quarta etapa do campeonato, acontecendo de 14 a 23 de agosto. O campeonato começa em Abu Dhabi, de 20 a 26 de março, passa pelo Cazaquistão em maio, Rússia, China e Cazaquistão novamente em julho e fecha com o rali do Marrocos, de 8 a 13 de outubro.

A dupla Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin são os atuais campeões do Mundial de Cross Country competindo pelos UTVs.