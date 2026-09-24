Embalado pelo tetracampeonato no Sertões, Lucas Moraes retoma disputa do Mundial de Rally Raid
Piloto brasileiro acelera entre 28 de setembro e 3 de outubro no Rally do Marrocos, quarta e penúltima etapa do W2RC. Foi no país africano que Lucas conquistou, no ano passado, o título mundial inédito para o esporte brasileiro
Lucas Moraes
Foto de: Red Bull Content Pool
Menos de um mês depois de conquistar o tetracampeonato do Sertões, Lucas Moraes volta à disputa do Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). O piloto brasileiro participa, entre 28 de setembro e 3 de outubro, do Rally do Marrocos, quarta e penúltima etapa da temporada 2026.
A prova no Brasil marcou a primeira participação de Lucas no Sertões como campeão mundial. Agora, ele retorna ao cenário internacional para a reta final de uma temporada em que a disputa pelo campeonato segue equilibrada.
“Foi muito bom voltar ao Sertões como campeão mundial e conquistar novamente o título em casa. A prova aconteceu durante a pausa do Mundial, então foi importante também para manter o ritmo, ficar com o braço quente e chegar ao Marrocos já em ritmo de competição. Agora é voltar ao W2RC e buscar um bom resultado”, afirma.
O Rally do Marrocos terá largada em Agadir e chegada em Zagora. Serão cerca de 2.838km ao longo de seis dias de competição, sendo 1.656km de trechos cronometrados. Uma das novidades desta edição é o retorno às montanhas do Atlas, com novos setores técnicos no percurso.
Foi no Marrocos que Lucas conquistou, em 2025, o título mundial, inédito para o esporte brasileiro. A definição aconteceu apenas no último dia da competição. O brasileiro foi vice-campeão da etapa, resultado suficiente para superar Nasser Al-Attiyah e garantir o campeonato.
“O Marrocos representa o capítulo mais importante da minha carreira até agora. Voltar este ano como campeão mundial muda a perspectiva, mas também aumenta a vontade de buscar a vitória. É esse o meu objetivo para a prova”, completa.
Na temporada 2026, Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah, companheiros de Lucas na Dacia Sandriders, chegam a essa penúltima etapa nas duas primeiras posições, separados por três pontos. Seth Quintero é o terceiro colocado, 13 pontos atrás do líder. A briga pelas posições seguintes também é apertada. Nani Roma soma 59 pontos, Lucas Moraes tem 57, Henk Lategan 56, Mattias Ekström 53 e João Ferreira 52. São apenas sete pontos entre o quarto e o oitavo colocados.
“Essa disputa apertada torna o rally ainda mais desafiador. Precisamos ser rápidos, mas também cautelosos, porque todo ponto vai contar. São seis dias de prova e muitos quilômetros, então será importante encontrar o equilíbrio entre atacar e preservar o equipamento. Além disso, quero contribuir para que a Dacia mantenha a liderança do campeonato de equipes”, explica Lucas.
A Dacia Sandriders lidera a classificação de equipes do W2RC com 315 pontos, enquanto a Toyota Gazoo Racing ocupa a segunda posição, com 250.
O Rally do Marrocos será a penúltima etapa do Mundial de Rally Raid. Depois da prova africana, o campeonato será encerrado em novembro, com o Abu Dhabi Desert Challenge.
Lucas, além de campeão mundial em 2025, terminou a temporada de 2024 na terceira colocação geral. Com a conquista do ano passado, tornou-se o primeiro brasileiro campeão mundial da modalidade.
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