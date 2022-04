Carregar reprodutor de áudio

O Sertões tem seu roteiro anunciado. Será o maior rali do mundo no ano que completa 30 anos. Serão 15 dias de disputas do Sul ao Norte/Nordeste, contando o Prólogo e mais 14 etapas, de 26 de agosto a 10 de setembro, com largada nas Cataratas do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu (PR), que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, e chegada ao mar de Salinópolis (PA). “Serão paisagens bem ecléticas”, diz o piloto Cristiano Rocha.

Ao todo, os competidores percorrerão 7.216 quilômetros, sendo 4.811 de especiais (trechos cronometrados), com passagem por oito estados: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará, e 14 cidades. A prova vale pontos para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country.

A equipe Accert Competições, busca o segundo título da competição 11ª participação no evento. Dona do título do Sertões 2020 e a terceira colocação na edição de 2021, na categoria PRO Brasil. Este ano, Cristiano Rocha e Anderson Geraldi estarão inscritos na categoria PRO Brasil no comando da picape Mitsubishi Triton L200.

“Gostei bastante desse percurso. Uma edição desafiadora como todo competidor deseja. Ficou legal e, pensando nas equipes e apoios, a prova ficou bem distribuída em tamanho de deslocamentos, especiais e com a Etapa Maratona praticamente no meio do rali. Teremos de tudo um pouco da modalidade cross-country no decorrer do roteiro, com uma variação de terreno muito grande. Estamos nos preparando, treinando e ansiosos para o início da edição. O ritmo de trabalho está intenso e estamos empolgados para defender a Accert Competições”, destaca Cristiano Rocha, piloto e chefe de equipe.

Para Anderson Geraldi, o principal rali do país e, agora, do mundo terá uma viés diferente. “Vamos largar e chegar há dois lugares distintos, que não são grandes centros. As etapas em sua maioria serão muito longas – sem contar a maior especial da história com 601 km (6ª Etapa) no Mato Grosso -, mas os dias prometem ser intensos e disputados. Do roteiro, a etapa chave será o primeiro dia da maratona – na qual os competidores não têm ajuda externa mecânica – com chegada em Mateiros (TO), onde teremos muita areia. Já passamos lá em outras edições e é uma região muito dura. Estamos treinando intensamente para chegarmos bem-preparados para mais esse desafio”, comenta o navegador.

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker, Poynting Antennas e Lamesa Cabos Elétricos.

CONFIRA O ROTEIRO COMPLETO DO SERTÕES 2022:

1ºETAPA – 27/08 (SÁBADO)

FOZ DO IGUAÇU-PR > UMUARAMA-PR

DI: 25KM

TE:172KM

DF: 173 KM - TOTAL: 370 KM

OBS: 2° menor etapa, trechos em estradas agrícolas, cascalhos, lombas, melhor terreno de todas as etapas pra acelerar deixando-a rápida com um final travado e com muita navegação.

2° ETAPA – 28/08 (DOMINGO)

UMUARAMA-PR > PRESIDENTE PRUDENTE-SP DI: 17KM

TE:305KM

DF: 213 KM - TOTAL: 535 KM

OBS: Uma das etapas com maior dificuldade na navegação no trecho aparteie dos 110km, passaremos por trechos de fazendas, canaviais, com várias referências seguidas uma das outras.

3°ETAPA – 29/08 (SEGUNDA)

PRESIDENTE PRUDENTE-SP > CAMPO GRANDE-MS

DI: 134KM

TE:306KM

DF:360KM -TOTAL:800KM

OBS: Passaremos pela ponte da divisa de SP/MS. Na especial teremos trechos em fazendas de gado, pantanais, estreitos e rápidos para quem tem coragem de acelerar.

A entrega da cartela será feita no final da especial podendo o deslocamento ser feito encarretado.

4° ETAPA – 30/08 (TERÇA)

CAMPO GRANDE-MS > COSTA RICA-MS

DI: 30KM

TE:382KM

DF:31KM - TOTAL:443KM

OBS: Trechos rápidos e com piso de cascalho até o km50, após teremos trechos estreitos até o km200 e nos últimos 30km fica rápido.

5°ETAPA – 31/08 (QUARTA)

COSTA RICA-MS >

BARRA DO GARÇAS-MT DI: 87KM

TE:526KM

DF:23KM -TOTAL:636KM

OBS: Especial dura, com trechos arenosos com mudança na característica do terreno a cada 50km, sendo bem cansativo e com poucos radares longos.

6°ETAPA – 01/09 (QUINTA)

BARRA DO GARÇAS-MT > S.FÉLIX DO ARAGUAIA-MT

DI: 67KM

TE:601KM

DF:0KM -TOTAL:667KM

OBS: 1° perna da Etapa Maratona sem apoio no final do dia chegando direto no parque fechado em São Félix.

Trechos com longas retas, rápidas e com muitas depressões não podendo perder a atenção. Posteriormente ao km400 passaremos por trechos de areia, rios e pegaremos possivelmente balsa.

7° ETAPA – 02/09 (SEXTA)

S.FELIX DO ARAGUAIA-MT > PALMAS-TO

DI: 9KM

TE:165KM

DF: 401 KM - TOTAL: 575 KM

OBS: Especial com final da 1º Etapa maratona. Sairemos do parque fechado para a Balsa atravessando o Rio Araguaia para a Ilha do Bananal. Nos últimos 401km os carros poderão ser encarretados.

Final da Parte Sul do roteiro.

DESCANSO – 03/09 (SÁBADO)

PALMAS-TO

8°ETAPA – 04/09 (DOMINGO)

PALMAS-TO > MATEIROS-TO

DI: 97KM

TE:462KM

DF: 0 KM - TOTAL: 559 KM

OBS: 2° perna da Etapa Maratona sem apoio no final do dia chegando direto no parque fechado em Mateiros.

Trechos rápidos com piçarras no início e depois fica areia passando pelas melhores trilhas do Jalapão.

Iremos passar pelo Rio Prata.

9°ETAPA – 05/09 (SEGUNDA)

MATEIROS-TO >

BOM JESUS-PI

DI: 0KM

TE:452KM

DF: 61 KM - TOTAL: 513 KM

OBS: Especial com final da 2º Etapa maratona.

Trechos que continuam passado pelas trilhas do Jalapão (Norte/Nordeste) com os 80km final inéditos e muita areia.

10°ETAPA – 06/09 (TERÇA)

BOM JESUS-PI >

BOM JESUS-PI

DI: 0KM

TE:325KM DF:2KM -TOTAL:327KM

OBS: Trechos inéditos fazendo o laço e retornando a Bom Jesus. Passaremos pelos Cãnions do Viana e trechos com areia na parte final.

11° ETAPA – 07/09 (QUARTA)

BOM JESUS-PI > BALSAS-MA

DI: 16KM

TE:260KM

DF: 225 KM - TOTAL: 501 KM

OBS: Especial com trecho entre fazendas que passaremos por riachos, com o piso predominante sendo piçarra. Subida da serra, trechos com areia e no final trecho com trilhas travadas e muita navegação.

12° ETAPA – 08/09 (QUINTA)

BALSAS- MA > IMPERATRIZ-MA

DI: 11KM

TE:265KM

DF: 125 KM - TOTAL: 401 KM

OBS: Trechos passando por lavouras de soja que estarão colhidas, subidas e descidas de serras com um regime de prova duro.

13°ETAPA – 09/09 (SEXTA)

MPERATRIZ-MA > PARAGOMINAS-PA

DI: 29KM

TE:377KM

DF: 67 KM - TOTAL: 473 KM

OBS: Primeiros 80km seria dentro de uma fazenda fechada que posteriormente terá um trecho muito travado com a parte de navegação mais difícil da edição, passando entre eucaliptos e sinuosos até Paragominas.

14°ETAPA – 10/09 (SÁBADO)

PARAGOMINAS-PA > SALINÓPOLIS-PA

DI: 3KM

TE:213KM

DF: 200 KM - TOTAL: 416 KM

OBS: Especial com trecho de áreas agrícolas, matas e com a parte final de areia, pedras e retração de madeiras.

TOTAIS

TOTAL GERAL: 7.216 KM TOTAL DE ESPECIAIS: 4.811 KM

(APOIOS): 5.300 KM

